Alice in Borderland 3: la nuova stagione si farà davvero! La reazione controversa dei fan

Il terzo capitolo dell’epica saga di Alice in Borderland potrebbe essere in arrivo! Il brivido dell’ignoto si insinua ancora una volta nelle nostre vite, grazie a un misterioso teaser lanciato da Netflix. Il finale mozzafiato della seconda stagione sembrava aver chiuso il sipario sulla frenetica odissea di Arisu e dei suoi alleati nella bizzarra Tokyo distopica.

Tuttavia, una nuova immagine pubblicata dall’account giapponese del gigante dello streaming ha scatenato l’entusiasmo tra i fan, mostrando un mazzo di carte da gioco francesi identiche a quelle utilizzate nella serie, accompagnate da un enigmatico messaggio:

“Per favore, decifrate il messaggio nascosto in queste 10 carte. La risposta arriverà il 28 settembre.”

Tra i commenti dei fan che hanno risolto questo enigma, spicca la frase “Alice Three“, un chiaro indizio che sembra preludere all’arrivo imminente della tanto attesa terza stagione dello show. Siamo pronti a fare un altro tuffo nell’oscurità e nell’incertezza della “terra di confine”?

Alice in Borderland: la terza stagione è davvero necessaria?

Tuttavia, non tutti scalpitano per il ritorno nella “terra di confine”. In parecchi si chiedono come sia possibile continuare una storia che sembrava essersi conclusa in maniera impeccabile con la seconda stagione. C’è la paura che l’aggiunta di nuovi episodi possa compromettere la qualità della serie, ma dall’altra parte ci sono coloro che non vedono l’ora di scoprire con quale astuzia narrativa gli autori riporteranno i nostri protagonisti, o magari nuovi personaggi, in quella brutalità parallela di Tokyo.

Una scena dalla serie Netflix Alice in Borderland

L’attesa sta per terminare, poiché Netflix svelerà tutti gli aggiornamenti proprio oggi. Cosa ne pensate? Siete pronti per un altro tuffo nell’oscurità?

Alice in Borderland: sinossi della prima stagione

Per chi non è ancora entrato nell’incubo di Alice in Borderland, ecco una breve sinossi della prima stagione, basata sul manga di Haro Aso, “Imawa no Kuni no Alice”.

Arisu, un giovane apatico, disoccupato e ossessionato dai videogiochi, si ritrova catapultato in una Tokyo surreale, priva degli abitanti e popolata solo da giochi mortali. Con i suoi amici, è costretto a sfidare il destino e la morte in una serie di enigmatici giochi. Nel corso della sua straordinaria avventura, Arisu incontra Usagi, una giovane donna determinata a sfidare il destino da sola. Insieme, sveleranno misteri, affronteranno pericoli mortali e cercheranno di dare un senso a questa nuova realtà.

Per ora la seconda stagione sembra aver concluso l’arco narrativo della serie, anche se per alcuni la magia dovrebbe continuare con l’aggiunta di nuovi enigmi e personaggi. Chissà chi avrà la meglio!