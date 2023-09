Alice in Borderland e il segreto di Shibuya: stagione 3 in arrivo?

Nel cuore pulsante di Tokyo, precisamente nella frenetica stazione di Shibuya, un evento tanto inaspettato quanto intrigante ha attirato l’attenzione degli appassionati del mondo di “Alice in Borderland“.

Lì, tra la moltitudine di cartelloni pubblicitari che dominano il paesaggio urbano, è comparso un enigmatico poster, ornato dall’immancabile logo Netflix e contenente due file di sinistre carte da gioco. Ma cosa c’è di così speciale in questo enigma visivo e underground?

Le voci sui social media non si sono fatte attendere. I fan più accaniti hanno iniziato a condividere foto e congetture, alimentando la speranza che la loro amata serie sia destinata a vivere una nuova avventura. L’entusiasmo è esploso quando un intraprendente utente di X, noto social network, ha svelato un misterioso codice nascosto tra le carte. Il messaggio celato sembra sussurrare “Alice Three“. L’emozione è palpabile, ma il mistero persiste: sarà questo un annuncio ufficiale di una terza stagione o una semplice illusione da parte di Netflix?

Alice in Borderland: quando distopia e violenza s’incontrano nelle strade di Tokyo

Nell’oscura distopia di Tokyo, dove il futuro si è fatto nero e la violenza regna sovrana, prende forma una storia di sopravvivenza tanto audace quanto cruda. “Alice in Borderland” ci trasporta in un mondo dove il gioco e la morte danzano un intricato balletto, e solo i più astuti sopravvivono.

Al centro di questo caos, troviamo Arisu (interpretato magistralmente da Kento Yamazaki), un giovane annoiato, e Usagi (Tao Tsuchiya), una donna enigmatica. Destinati a collaborare per affrontare una serie di giochi e sfide che metteranno alla prova la loro sopravvivenza, i due si trovano intrappolati in una versione distorta e futuristica di Tokyo, un luogo dove il confine tra la vita e la morte è più sottile che mai.

Alice in Borderland, una scena dalla stagione 2

Questa avventura viscerale è scritta a quattro mani da Yasuko Kuramitsu e Shinsuke Sato, quest’ultimo anche regista della serie. Il cast, tra cui Nijiro Murakami, Ayaka Miyoshi, Dori Sakurada e molti altri, regala interpretazioni mozzafiato che rendono “Alice in Borderland” un’immersione totalizzante in un mondo di pericolo, suspense e sopravvivenza estrema. Preparatevi, perché questa serie non è per i deboli di cuore.

Sinossi delle prime due stagioni

“Alice in Borderland” inizia con Arisu e i suoi amici, Karube e Chota, che si ritrovano in una Tokyo deserta dopo un evento misterioso. Mentre cercano di capire cosa sia successo, scoprono che la città è diventata un luogo inquietante governato da giochi mortali. Ogni gioco ha regole crudeli, e la loro unica speranza di sopravvivenza è vincere. Il trio deve affrontare una serie di prove letali e trovare una via d’uscita da questa realtà distorta. Nel frattempo, Arisu è ossessionato dalla ricerca di un misterioso “Soggetto“, una figura chiave per comprendere la situazione.

La seconda stagione prosegue l’avventura di Arisu e dei suoi amici mentre cercano di scoprire ulteriori segreti dietro il “Gioco di Borderland”. In questa stagione, affrontano sfide ancora più pericolose e incontrano nuovi personaggi, alcuni alleati e altri nemici. Il mistero dell’identità del “Soggetto” diventa sempre più intricato, e Arisu è determinato a trovare risposte. Nel frattempo, emergono fazioni rivali che cercano di dominare il gioco a loro vantaggio.