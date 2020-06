Alien 5: alcuni dettagli sul sequel in stasi anticipati da Walter Hill

I dettagli circa un ipotetico Alien 5 sono stati anticipati dallo scrittore Walter Hill.

Sono passati più di quarant’anni da quando è iniziato il franchise di Alien concepito da Ridley Scott. Ciò che è iniziato come una fusione di fantascienza e horror ideato con la taglline “Lo Squalo nello spazio“, si è evoluto nel tempo in una serie di fama mondiale che ha acquisito uno status iconico.

Sebbene il film originale di Scott abbia generato un sequel diretto da James Cameron e incentrato più sull’azione (e molto apprezzato) Aliens, la serie ha anche avuto la sua parte di momenti meno spettacolari. Alien 3 e Alien: Resurrection non sono riusciti a raggiungere i massimi livelli cinematografici o l’acclamazione della critica dei suoi predecessori. Inoltre, i fan dei primi due film non sono stati particolarmente entusiasti dei sequel successivi o dello stato in cui il franchise è stato lasciato in conseguenza della trama del terzo e quarto capitolo.

Per anni dopo Alien: Resurrection, molti fan sono stati molto favorevoli a vedere un quinto film di Alien. Alla fine, nel 2015, sembrava che stesse per succedere. Neill Blomkamp era stato confermato come regista del film e le cose stavano lentamente ma sicuramente guadagnando slancio col regista sudafricano. Sfortunatamente, a quanto pare non era destino. Nel 2017 il progetto è morto.

Nonostante la fine di Alien 5 sia stata dichiarata ufficialmente numerose volte da quando il progetto di Blomkamp è andato in pezzi, alcuni fan hanno sperato che un quinto film sarebbe ancora arrivato. Di recente, è stata versata un po’ di benzina su quel fuoco, con Sigourney Weaver che ha dichiarato che il produttore e scrittore di Alien, Walter Hill, le aveva inviato un trattamento di 50 pagine per Alien 5. Sebbene Weaver inizialmente si fosse chiesta se un nuovo sequel potesse o dovesse aver luogo, ora vi riportiamo il fatto che Hill ha rilasciato una dichiarazione attraverso Brandywine Productions – la società di produzione che condivide con il collega scrittore David Giler.

La dichiarazione piuttosto incoraggiante recita: “Sigourney, come ha fatto fin dall’inizio, è troppo modesta per la sua comprovata capacità di realizzare l’idea – che è quella di raccontare una storia che spaventa, dove il personaggio prende a calci in culo un nuovo Xenomorfo e conduce un meditazione sull’universo del franchise di Alien e sul destino del personaggio del tenente Ellen Ripley“.

Le tagline scritte sul trattamento creano anche giochi con la frase standard “Nello spazio nessuno può sentirti urlare” sottolineato dal nuovo “Nello spazio nessuno può sentirti sognare”. È una strana affermazione da fare, dato che nessuno in generale può sentire sognare che sia terra o nello spazio, ma è probabilmente un riferimento ai film di Alien del passato in cui Ripley ha subito lunghi periodi di stasi.

Oltre a queste tagline, il tema dei sogni e del sonno continua con lo scrittore Edgar Allan Poe: “Tutto ciò che vediamo o sembriamo, è solo un sogno dentro un sogno”. Ultimo ma non meno importante, è l’era della guerra civile americana “Sher is hell” del generale Sherman. Tutte queste sono audaci valutazioni delle possibilità a venire, e sicuramente sono abbastanza per dare ai fan che sono rimasti con la speranza di un quinto film Alien qualcosa da analizzare. E mentre i fan potrebbero essere interessati a vedere di più da parte di Ripley, la precedente riluttanza di Weaver a riportare indietro il personaggio sembra corrispondere all’interesse di Scott a spingersi avanti con la sua trilogia prequel.

In tutta onestà, è difficile immaginare che Alien 5 non diverrà realtà prima o poi. Potrebbe non essere nell’immediato futuro, ma un franchise di successo e duraturo come Alien non vale la pena di essere dimenticato. La Disney potrebbe non avere ufficialmente piani per nessun nuovo film di Alien al momento, ma il tempo può portare molti cambiamenti, sopratutto quando la House of Mouse si renderà conto di poter fare ancora più soldi con progetti non incentrati sui contenuti per famiglie.

