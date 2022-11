Alien: Cailee Spaeny è in trattative per il nuovo film della saga

Il nuovo film di Alien dei 20th Century Studios sta andando avanti con il proprio sviluppo a quanto pare, e recenti notizie riportano che Cailee Spaeny è in trattative per recitare nel ruolo di protagonista. Fede Alvarez è alla regia con la produzione di Scott Free.

Ovviamente i 20th Century Studios non hanno rilasciato commenti.

Non si sa molto del film a parte che l’iconica e feroce razza di esseri alieni chiamati Xenomorfi sarà al centro della pellicola, segnando nuovamente il proprio dominio nel panorama dei mostri del cinema. I 20th Century Studios e Scott Free ne hanno fatto una priorità assoluta dopo aver ascoltato l’idea di Alvarez, e dopo che è stata consegnata una sceneggiatura recentemente, le cose hanno solo guadagnato velocità. Il film sembrerebbe esser progettato per cominciare la produzione all’inizio del 2023.

Mentre i dirigenti stanno affrontando il processo di casting, a quanto pare Spaeny è stata scelta praticamente immediatamente, secondo i rumor, dopo diversi incontri con i produttori e Alvarez.

I piani per un nuovo film di Alien hanno assunto molte forme negli ultimi anni. Non solo Ridley Scott aveva in programma un terzo film prequel dopo Prometheus e Alien: Covenant, ma Fox stava sviluppando Alien 5 che prevedeva la possibilità di riportare in vita la Ripley di Sigourney Weaver – c’erano anche rumor circa un Alien di Neill Blomkamp, ma il regista sudafricano stesso ha smentito la cosa.

Questi piani sono cambiati dopo l’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney, portando entrambi i film a bloccarsi nello sviluppo. Invece di continuare ciò che era accaduto prima, la Disney e i post-nati 20th Century Studios hanno assunto Fede Álvarez per realizzare il nuovo film di Alien dopo che questi si è presentato con un’idea molto forte incentrata sui personaggi originali. Si dice che il film non sia collegato a nessun film precedente del franchise.

Gli ultimi aggiornamenti per il nuovo film Alien della Disney forniscono ancora più informazioni. Conferma che il franchise manterrà una protagonista femminile, permettendo a Cailee Spaeny di seguire le orme di Sigourney Weaver, Noomi Rapace e Katherine Waterston. I piani per l’inizio delle riprese del nuovo film di Alien all’inizio del 2023 dovrebbero significare che il pubblico avrà la possibilità di vedere il film nel 2024. In precedenza era stato riferito che il film sarebbe uscito esclusivamente su Hulu, proprio come ha fatto Prey, ma sembra i piani siano cambiati.

