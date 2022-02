Alien: rivelato in che anni è ambientata la serie FX di Noah Hawley

Con una nuova serie TV ambientata nel mondo di Alien in arrivo per FX, i fan sono curiosi di sapere come il progetto si collegherà alla mitologia generale del franchise, ed oggi un dirigente di FX ha offerto alcuni aggiornamenti sul concept.

Leggi anche: James Cameron conferma la leggenda hollywoodiana dietro Aliens

John Landgraf ha spiegato, secondo Deadline, che la nuova serie si svolgerà all’incirca alla fine del 21° secolo, che è anche più o meno nel periodo in cui è nata Ellen Ripley. A questo proposito, significa anche che non vedremo Sigourney Weaver riprendere il suo ruolo nella prossima avventura.

“Ci sono alcune grandi sorprese in serbo per il pubblico”, ha condiviso Landgraf durante l’apparizione della rete al TCA. “Alien si svolge prima di Ripley. È la prima storia ambientata nel franchise di Alien sulla Terra. Quindi, si svolge sul nostro pianeta. Proprio verso la fine di questo secolo siamo, quindi tra 70 anni e più.”

Sebbene questo aggiornamento deluderà sicuramente alcuni spettatori, probabilmente ne entusiasmerà altri, poiché significa che il progetto apparentemente esplorerà un territorio inesplorato.

Il dirigente è stato preciso nel far notare che questo è il primo progetto del franchise di Alien ad aver luogo sulla Terra, anche se entrambi i film di Alien vs. Predator sono stati ambientati sul nostro pianeta, quindi non sarà la prima volta che uno xenomorfo sarà visto sulla Terra. Ciò che potrebbe complicare le cose, tuttavia, è che quando la creatura appare nell’originale Alien, sembra che sia la prima volta che gli umani incontrano la creatura, quindi se questa nuova serie vuole esplorare pesantemente la natura della bestia, potrebbe causare alcune complicazioni per la narrativa generale del franchise.

Con Noah Hawley al timone, avendo precedentemente sviluppato le serie FX Fargo e Legion, non possiamo sicuramente escludere che la nuova serie si prenda alcune ambiziose e inaspettate libertà creative.

“Noah ha questa incredibile capacità, e penso che tu l’abbia visto con Fargo, di trovare un modo di essere fedeli, mostrando fedeltà a una creazione originale come un film dei fratelli Coen, o in questo caso, quello di Ridley Scott e James Cameron in seguito, ma anche portare qualcosa di nuovo”, ha espresso Landgraf.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...