Alien Worlds: la docuserie Netflix fonda scienza e fantascienza per immaginare la vita su altri pianeti

Da quando l’umanità ha capito che esistono altri pianeti, grazie alle ricerche sugli Esopianeti, l’istinto di chiedersi come potrebbe essere la vita su quei corpi celesti ha alimentato la nostra immaginazione e le nostre paure.

Piccoli uomini verdi, mostri spaziali, droidi, Thanos… le possibilità sembrano illimitate. Queste sono le possibilità che esplorerà la nuova serie Netflix Alien Worlds.

“Gli astronomi pensano che sia solo questione di tempo prima che alcune forme di vita aliene vengano scoperte. Applicando le leggi della vita sulla Terra, è possibile immaginare cosa potrebbe vivere su mondi alieni. Come potrebbe la vita adattarsi a un mondo diverso? Forse esistono degli alieni e la loro civiltà si è già diretta verso la Terra. Che tipo di vita aliena potrebbe esistere nella vastità dello spazio?”

Usando una splendida animazione in CGI, quel tipo di vita prende forma. La serie presenta Sophie Okonedo (Hotel Rwanda) come narratrice, e racconta scenari verosimili sulle forme di vita e gli ambienti che potrebbero esistere su pianeti in grado di ospitare al vita. La serie fonda scienza e fantascienza per rendere reali scenari plausibili.

Alien Worlds sarà presentato in anteprima il 2 dicembre su Netflix.

Potete vedere il trailer qui sotto:

