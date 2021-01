Alita: Angelo della Battaglia, Robert Rodriguez spera in un sequel in seno a Disney +

Robert Rodriguez sta resistendo per la sua eroina cyberpunk. Il regista di Alita: Angelo della Battaglia è ottimista sul fatto che un sequel possa essere realizzato, in particolare ora che Disney + apre tanti tipi di porte per i film della 20th Century Fox.

Alita: Angelo della Battaglia è stato un tiepido successo, con un incasso al botteghino di $ 405 milioni in tutto il mondo contro un budget di produzione di $ 170 milioni, nonostante le tiepide reazioni della critica e gli scarsi incassi statunitensi. Tuttavia, un successo è un successo, quindi un prossimo capitolo non è da escludere. A più di un anno dalla sua uscita, non c’è ancora nessuna parola, ma il regista Robert Rodriguez spera ancora in Alita 2, e la #AlitaArmy assieme a lui.

Questo perché, per quanto strano possa sembrare per un adattamento anime di fantascienza iper-violento, Alita: Angelo della Battaglia è un film Disney. Beh, tecnicamente è un film della 20th Century Fox, che ora vive sotto la bandiera della Disney. E poiché Alita: Angelo della Battaglia è sotto la Disney, Rodriguez crede che sia maturo per un sequel su Disney +.

“Penso che tutto sia possibile. La Disney ha acquistato la Fox e hanno Disney +, quindi vale la pena parlarne”, ha detto il regista a Forbes. “So che ad altre persone piacerebbe vederne un altro e a me piacerebbe farne un altro. Per quanto riguarda dove andrebbe o come sarebbe realizzato, penso che lo streaming abbia aperto molte opportunità per i sequel. È qualcosa di molto seguito, ha un pubblico vasto che vuole continuare a vedere contenuti, e poi viene consegnato al pubblico in un modo che è il più facile da consumare. Quindi, non è una cattiva idea.”

Alita: Angelo della Battaglia è violento e oscuro, quindi probabilmente non qualcosa che la Disney è desiderosa di produrre in franchise per il suo servizio di streaming. Ma la Disney è sicuramente affamata di proprietà intellettuali che generano profitti, e Alita: Angelo della Battaglia è sicuramente un marchio che può generare molti soldi, vista la fan-base molto arrabbiata che la pellicola non ha avuto il riconoscimento di pubblico e critica che merita.

Quindi forse la Disney potrebbe ritenere opportuno dare il via libera a un sequel di Alita, basato sul successo al botteghino e sul potenziale per un franchise.

