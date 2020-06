Allacciate le cinture! Viaggiando si impara: Elizabeth Banks sarà la signora Frizzle nel film

Il Magic School Bus sta arrivando sul grande schermo e ora il film non ha solo un produttore ma anche la sua signora Frizzle.

Elizabeth Banks produrrà la pellicola e reciterà nei panni della signora Frizzle, che di pone come adattamento del classico per bambini di Joanna Cole e dell’illustratrice Bruce Degen. Scholastic Entertainment ha collaborato con Universal Pictures, Marc Platt Productions e Brownstone Productions per dare vita alla serie, e Banks produrrà il film insieme a Max Handelman, Marc Platt, Adam Siegel, Iole Lucchese e Caitlin Friedman, mentre Alison Small sarà produttrice esecutiva.

“Siamo lieti di dare vita all’iconica signora Frizzle e al suo entusiasmo per la conoscenza e l’avventura in un modo nuovo e originale che ispira la prossima generazione di bambini a esplorare la scienza e supporta gli insegnanti che aiutano a rendere la scienza reale e accessibile ai giovani studenti ogni giorno”, ha detto Lucchese.

La serie ha venduto oltre 80 milioni di copie e ha anche generato la serie animata di successo della PBS, che ha funzionato per 18 anni. I libri hanno anche portato a una serie Netflix nel 2017, e in entrambi i casi, alcuni grandi nomi hanno doppiato la signora Frizzle. Lily Tomlin ha doppiato il ruolo nello show originale, mentre Kate McKinnon di SNL ha doppiato il ruolo nella serie Netflix. Ora Banks darà vita alla sua versione sul grande schermo.

Per coloro che non hanno familiarità con la serie, The Magic School Bus (o Allacciate le Cinture Viaggiando s’Impara) è incentrato sulla signora Frizzle e sulla sua classe di studenti che fanno escursioni sul campo con il loro scuolabus giallo, sebbene non sia un normale scuolabus. L’autobus può trasformarsi in qualsiasi cosa e può viaggiare praticamente ovunque, portando ad alcune folli avventure per Frizzle e la classe, sia nello spazio, sott’acqua o qualsiasi altro luogo.

Allacciate le cinture! Viaggiando si impara – The Magic School Bus (The Magic School Bus) è una serie televisiva a cartoni animati statunitense-canadese, prodotta da TVOntario, Nelvana, Bardel Entertainment, Scholastic Entertainment e PBS Kids e tratta dalla serie di libri di Joanna Cole; si compone di 52 episodi sviluppati in quattro stagioni. In Italia la serie è stata trasmessa nel 1995 su Canale 5.

Nel 2017 ne è stato prodotto un seguito, Il magico scuolabus riparte.

Il cartone narra le avventure della signora Frizzle, una maestra, e della sua classe su di uno strano scuolabus, capace di trasformarsi in qualsiasi cosa, portando i bambini nei viaggi più impossibili, come all’interno del corpo umano o nello spazio, allo scopo di mostrare da vicino cosa sia e come funzioni. Al termine di ogni puntata è sempre presente un monologo di un personaggio che completa le informazioni mostrate durante l’episodio.

