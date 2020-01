Altered Carbon 2: Netflix rivela la data d’uscita della seconda stagione

Dopo una lunghissima attesa, e anticipato da un mesetto da Netflix stesso, finalmente possiamo rivelarvi quando la seconda stagione di Altered Carbon arriverà sulla nota piattaforma di streaming.

Stando ad un video comparso sull’account Twitter della serie, la seconda stagione dell’intrigante prodotto Cyberpunk di Netflix arriverà il 27 febbraio 2020.

Qui sotto potete vedere il video:

Altered Carbon è una serie tv cyberpunk distribuita da Netflix. Il drama è ambientato in ciò che rimane di San Francisco nell’anno 2384. L’uomo è cambiato, ha raggiunto la quasi immortalità attraverso la digitalizzazione dell’identità umana. Il corpo non è più fondamentale ma è un mero guscio, una custodia, dove le memorie, le anime di ogni soggetto, sono innestate attraverso un supporto digitale chiamato pila corticale inserito chirurgicamente nella spina dorsale. Questo dispositivo permette agli uomini più facoltosi di non morire mai e di trasportare la propria essenza da un guscio all’altro. Ma il nuovo corpo non si può scegliere e potrebbe anche essere di sesso o razza differenti, motivo per il quale non è semplice individuare chi sia chi e quale sia la sua vita precedente.

La seconda stagione del sofisticato e avvincente dramma fantascientifico trova Takeshi Kovacs (Anthony Mackie), il soldato sopravvissuto di un gruppo di guerrieri interstellari d’élite, che continua la sua secolare ricerca per trovare il suo amore perduto Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry). Dopo decenni di esplorazione del pianeta e perquisendo la galassia, Kovacs si ritrova reclutato nel suo pianeta natale nel mondo di Harlan con la promessa di trovare Quell. Perseguitato dal suo passato e responsabile dell’indagine su una serie di brutali omicidi, Kovacs è sbalordito di scoprire che la sua nuova missione e la sua ricerca per trovare Quell coincidono. Con l’aiuto della sua fedele AI Poe (Chris Conner), Kovacs deve ora collaborare con nuovi alleati per sconfiggere i suoi nemici e trovare la verità: chi è Quellcrist Falconer?

Altered Carbon è una serie tv statunitense targata Netflix, creata da Laeta Kalogridis e tratta dal romanzo Bay City (Altered Carbon) di Richard K. Morgan, la cui seconda stagione debutterà nel 2019, con Alison Schapker come showrunner insieme alla già citata Kalogridis.

Nel cast Joel Kinnaman (Takeshi Kovacs, 1° stagione), James Purefoy (Laurens Bancroft), Martha Higareda (Kristin Ortega), Chris Conner (Poe), Dichen Lachman (Reileen Kawahara), Ato Essandoh (Vernon Elliot) e Kristin Lehman (Miriam Bancroft). Tra le new entry della seconda stagione abbiamo Anthony Mackie, che prenderà il posto di Kinnaman come interprete di Kovacs, Simone Missick e Dina Shihabi.

La seconda stagione arriverà su Netflix il 27 febbraio 2020.

Mi piace: Mi piace Caricamento...