Altered Carbon: Netflix cancella la serie dopo due stagioni

Altered Carbon è stato cancellato da Netflix, stando a quanto confermato da Variety.

La seconda stagione della serie di genere fantascientifico è andata in onda sul servizio di streaming a febbraio, mentre la prima stagione è andata in onda nel 2018. Uno speciale anime intitolato “Resleeved”, ambientato prima degli eventi della Stagione 1, è stato rilasciato nel 2019.

La serie era basata sull’omonimo romanzo di Richard K. Morgan. Ha seguito le avventure del guerriero interstellare Takeshi Kovacs, interpretato da Joel Kinnaman nella prima stagione e da Anthony Mackie nella seconda stagione. Secondo un individuo a conoscenza con la cancellazione, la decisione di annullare lo spettacolo è stata presa a causa dell’approccio tradizionale di Netflix in merito al rapporto costo / spettatori di una serie.

La scorsa settimana, è stato annunciato che Netflix aveva staccato la spina sia a The Society che a I’m Not Okay With This a causa di problemi di budget relativi all’aumento dei costi per la salute e la sicurezza legati alla pandemia di COVID-19.

Entrambi gli spettacoli erano stati rinnovati per la seconda stagione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...