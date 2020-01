Amazing Stories: Apple TV + ha annunciato la data d’uscita del revival della serie di Steven Spielberg

Apple TV + ha annunciato le date in anteprima per alcune delle loro prossime serie, incluso il revival di Amazing Stories di Steven Spielberg.

Ci sono cinque episodi che debutteranno tutti il ​​6 marzo 2020. Uno di questi episodi è intitolato “The Rift” e l’immagine che potete vedere in calce alla notizia proviene da quell’episodio. È interpretato da Kerry Lynn Bishe, Whitney Coleman, Trisha Mashburn, Austin Stowell, Edward Burns e Juliana Canfield ed è stato diretto da Mark Mylod.

Parlando della serie Matt Cherniss, il responsabile dello sviluppo di Apple TV Plus, ha dichiarato:

“Amazing Stories è uno spettacolo amato che ha catturato la nostra immaginazione e non potremmo essere più entusiasti di condividere la sua prossima emozionante iterazione con un pubblico globale di tutte le età su Apple TV Plus.”

Eddy Kitsis e Adam Horowitz sono gli showrunner della serie e Darryl Frank e Justin Falvey, copresidenti di Amblin Television, hanno affermato questo in una nota:

“Insieme ai nostri partner Universal TV e ai nostri showrunner Eddy e Adam, siamo onorati di presentare una nuova antologia di Storie incredibili al pubblico su Apple TV Plus, che rappresenta la piattaforma perfetta per noi per offrire storie meravigliose e coinvolgenti dal punto di vista emotivo che le famiglie possano vivere insieme.”