Amazing Stories: ecco il trailer della serie di Apple TV + prodotta da Steven Spielberg

Come sapete, tempo addietro Apple TV + ha annunciato le date in anteprima per alcune delle loro prossime serie, incluso il revival di Amazing Stories di Steven Spielberg.

Oggi quindi siamo contenti di portarvi mostrare il primo trailer proprio della serie:

Ci sono cinque episodi che debutteranno tutti il ​​6 marzo 2020. Uno di questi episodi è intitolato “The Rift” e l’immagine che potete vedere in calce alla notizia proviene da quell’episodio. È interpretato da Kerry Lynn Bishe, Whitney Coleman, Trisha Mashburn, Austin Stowell, Edward Burns e Juliana Canfield ed è stato diretto da Mark Mylod.

Parlando della serie Matt Cherniss, il responsabile dello sviluppo di Apple TV Plus, ha dichiarato: “Amazing Stories è uno spettacolo amato che ha catturato la nostra immaginazione e non potremmo essere più entusiasti di condividere la sua prossima emozionante iterazione con un pubblico globale di tutte le età su Apple TV Plus”.

Eddy Kitsis e Adam Horowitz sono gli showrunner della serie e Darryl Frank e Justin Falvey, copresidenti di Amblin Television, hanno affermato questo in una nota: “Insieme ai nostri partner Universal TV e ai nostri showrunner Eddy e Adam, siamo onorati di presentare una nuova antologia di Storie incredibili al pubblico su Apple TV Plus, che rappresenta la piattaforma perfetta per noi per offrire storie meravigliose e coinvolgenti dal punto di vista emotivo che le famiglie possano vivere insieme”.

Fra gli altri attori che appariranno nel revival della serie figurano anche Dylan O’Brien, Victoria Pedretti, Josh Holloway, Sasha Alexander e il compianto Robert Forster. Questo ruolo segna l’ultimo di Forster prima che morisse nell’ottobre 2019. Registi aggiuntivi per la serie includono Chris Long, Michael Dinner, Susanna Fogel e Sylvain White.

