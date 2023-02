Amazon ha messo in lavorazione una serie live-action su Spider-Man Noir

Una serie live-action di Spider-Man Noir è in lavorazione presso Amazon.

La serie senza titolo seguirà un vecchio supereroe brizzolato nella New York City degli anni ’30. Un individuo a conoscenza del progetto afferma che lo spettacolo sarà ambientato nel suo universo e il personaggio principale non sarà Peter Parker.

Questo è il secondo progetto noto basato sui personaggi Marvel controllati da Sony su Amazon Prime Video e MGM+. In precedenza era stato annunciato che Amazon stava andando avanti con la serie “Silk: Spider Society” della showrunner Angela Kang, e con molti altri spettacoli in lavorazione. Al momento non è noto quali altri personaggi Marvel saranno presenti negli altri spettacoli di Amazon, sebbene Sony attualmente controlli oltre 900 di questi personaggi associati al franchise di Spider-Man.

Oren Uziel servirà come sceneggiatore e produttore esecutivo dello show di Spider-Man Noir. Uziel ha sviluppato lo spettacolo insieme ai produttori di “Spider-Man: Into the Spider-Verse” Phil Lord e Christopher Miller e all’ex capo della Sony Amy Pascal, tutti produttori esecutivi. Pascal è produttore esecutivo tramite Pascal Pictures. Sony Pictures Television è lo studio, con Lord e Miller attualmente sotto un accordo globale.

Uziel ha recentemente lavorato alla sceneggiatura della commedia romantica “The Lost City” con Sandra Bullock e Channing Tatum. I suoi altri crediti di scrittura includono “22 Jump Street”, il film “Mortal Kombat” del 2021 e “The Cloverfield Paradox”. Ha anche lavorato alle sceneggiature di film in uscita come “John Wick 4” e “Borderlands”, basato sull’omonimo videogioco.

Fonte

