Amazon sta producendo un adattamento in serie live-action di She-Ra

Grazie al potere di Grayskull, la Principessa del Potere sta tornando ancora una volta.

Un adattamento live-action di She-Ra è in lavorazione, guidato da DreamWorks Animation, che ha recentemente prodotto l’amatissima serie Netflix “She-Ra and the Princesses of Power”.

Variety riporta che la serie live action è nella fase iniziale di sviluppo presso Amazon. Ed ecco alcune buone notizie speciali: i fan dell’abbagliante riavvio di Netflix possono (per lo più) lasciar andare la loro rabbia – questa versione della storia non è qui per fare le scarpe alla serie di Noelle Stevenson. Nonostante condivida un produttore con lo spettacolo Netflix, la versione della storia di Amazon dovrebbe essere a se stante.

Se ordinato in serie, “She-Ra” di Amazon avrà già alcune novità: questo sarà il debutto live-action del personaggio. Dalla sua prima apparizione nel film del 1985 “He-Man and She-Ra: The Secret of the Sword”, è apparsa esclusivamente in opere d’animazione tra cui il suo cartone animato spin-off “She-Ra: Princess of Power” e il suo reboot del 2018.

Nella serie animata originale, il vero nome di She-Ra è Adora, la sorella gemella perduta da tempo del principe Adam, alias He-Man. È stata rapita da piccola da Hordak dell’Orda del Male e portata sul pianeta Etheria, dove è stata controllata mentalmente per servire come Capitano della Forza dell’Orda. He-Man alla fine l’ha aiutata a rompere il controllo mentale e le ha dato la Spada della Protezione, che le permette di trasformarsi in She-Ra e le conferisce un incredibile potere. She-Ra: Princess of Power è andata in onda per due stagioni e quasi 100 episodi tra il 1985 e il 1986.

She-Ra e le principesse del potere ha rimosso qualsiasi connessione col personaggio di He-Man, rendendo Adora un’orfana che è diventata un membro consenziente dell’Orda su Etheria.

Lo spettacolo la vedeva come un’adolescente che si distacca dall’Orda dopo aver trovato la Spada della Protezione (che le ha permesso di trasformarsi nuovamente in She-Ra) e partecipare alla Ribellione su Etheria.

Lo spettacolo è andato in onda per cinque stagioni e 52 episodi, con la quinta e ultima stagione arrivata su Netflix a maggio 2020.

Mi piace: Mi piace Caricamento...