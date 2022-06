Amber Heard e il tuo team ha intenzione di fare appello dopo la decisione della giuria

È stato un trionfo legale così sorprendente e inaspettato, che i commentatori delle notizie via cavo degli Stati Uniti sono rimasti a bocca aperta. Johnny Depp ha vinto, ma in molti stavano prevedendo la cosa.

Ad essere onesti, il verdetto della giuria è stato contrastante. I cinque uomini e le due donne che hanno giudicato il caso di diffamazione di Depp contro l’ex moglie Amber Heard – così come la sua contro-querela contro di lui – hanno concluso che, data la preponderanza delle prove, entrambe le parti nella relazione erano persone da incubo, ma uno era più grande dell’altro.

A Depp sono stati assegnati poco più di $ 10 milioni di danni, alla Heard $ 2 milioni da Depp. Se facciamo i conti, Depp se ne va con $ 8 milioni, più $ 350.000 di presunti danni (il giudice ha ridotto i $ 5 milioni suggeriti dalla giuria al limite legale). In altre parole, recupera i 7 milioni di dollari che ha pagato a Heard nell’accordo di divorzio del 2016, con un milione e un cambio come bonus per i suoi problemi.

La cosa però non ha fermato Amber Heard, che a quanto pare, in un aggiornamento arrivato oggi ha fatto sapere che continuerà a combattere il verdetto della giuria della Virginia, esaminando le possibilità di un appello perché “assolutamente non” è in grado di pagare 10,4 milioni di dollari assegnati a Johnny Depp per la sua vittoria per diffamazione, come detto giovedì dal suo avvocato.

La conduttrice Savannah Guthrie ha chiesto all’avvocato di Heard Elaine Charlson Bredehoft se l’attrice di “Aquaman” intende presentare ricorso contro la straordinaria decisione annunciata mercoledì.

“Oh, assolutamente”, ha detto Bredehoft. “E lei ha degli ottimi motivi per farlo.”

Bredehoft ha citato la versione britannica del processo – che Depp ha perso – e una serie di “problemi di prove”, inclusi elementi che secondo lei sono stati “soppressi” dal processo statunitense, come ragioni per cui ritiene che un appello possa avere successo. Un tribunale dovrebbe prima determinare che Heard ha un motivo convincente per riesaminare il caso prima che qualsiasi appello vada avanti. Guthrie ha anche chiesto se Heard sarebbe in grado di pagare i $ 10,4 milioni di danni che la giuria ha assegnato a Depp dopo il processo di sei settimane: “Assolutamente no”, ha detto. Heard ha testimoniato che finora non è stata in grado di permettersi di mantenere un impegno multimilionario all’ACLU, una discrepanza di oltre $ 7 milioni.

Il verdetto della giuria, che ha ritenuto responsabili entrambe le parti, è stato raggiunto mercoledì in un tribunale della Virginia dopo che la giuria ha trascorso tre giorni a deliberare su oltre sei settimane di testimonianze estenuanti, emotive e altamente contraddittorie in un caso incentrato su un editoriale del Washington Post scritto dalla Heard.

