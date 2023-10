Ambra Angiolini seleziona la sua squadra: la vittoria a X Factor 2023 è già scritta?

By

Il Bootcamp di X Factor 2023 ha regalato emozioni forti e sorprese, con i giudici Ambra Angiolini e Morgan che hanno selezionato le loro squadre per le Home Visit. Dopo l’episodio esplosivo di una settimana fa, dove anche Fedez e Dargen D’Amico avevano scelto i loro talenti, i riflettori si sono accesi ancora una volta sul palco dello show.

Record di spettatori e polemiche social: il trionfo di X Factor 2023 è inevitabile!

L’appuntamento di ieri ha fatto registrare un successo straordinario con 566mila spettatori medi e uno share del 2,7%, in crescita del 7% rispetto alla puntata precedente. La permanenza si attesta al 61%, e l’episodio della scorsa settimana ha superato i 1,9 milioni di spettatori medi nei sette giorni. Ma non è finita qui: il trionfo di X Factor 2023 è inevitabile, con un aumento delle interazioni social del 31% e dell’hashtag #XF2023 che è rimasto sul podio delle tendenze durante la messa in onda.

Ambra Angiolini

La selezione di Ambra Angiolini

Ambra Angiolini ha aperto le danze con una selezione eclettica: Gaetano De Caro, Isobel Kara, Jacopo Martini, Matteo Pierotti e Angelica Bove. Ogni concorrente ha dimostrato un talento unico, che spazia dalla cover emozionante di “All I Want” dei Kodaline all’inedito “Dispetto” di Jacopo Martini.

Lo spettacolo di Morgan

Morgan ha dato vita a un momento di puro spettacolo, con gli Animaux Formidables, Niccolò Selmi, i Manifesto, Anna Castiglia e i Sickteens. Con delle switch sorprendenti, Morgan ha completato la sua squadra e prepara il terreno per lo spettacolo dei Live Show.

Tra una settimana, i quattro giudici, tra cui Ambra Angiolini, porteranno cinque aspiranti concorrenti ciascuno alle Home Visit. Sarà un momento cruciale, dove i giudici si immergeranno nel mondo dei loro talenti per prendere le scelte più oculate possibili. In ogni squadra, solo tre di loro avranno la possibilità di raggiungere i Live Show. Chi saranno i protagonisti di X Factor 2023? L’attesa è sempre più elettrizzante, e non vediamo l’ora di scoprirlo!

Ambra Angiolini a X Factor: un sogno che continua

X Factor, con la sua formula unica e coinvolgente, continua a catturare il cuore del pubblico televisivo. Oltre a scoprire nuovi talenti musicali, il programma è un inno alla creatività, alla passione e all’arte, offrendo spettacolo puro e momenti indimenticabili che ci tengono incollati allo schermo, ogni settimana.

La sua bellezza sta nella capacità di trasformare aspiranti artisti in autentiche stelle, regalando a tutti noi un’esperienza emozionante e un’anteprima dei grandi talenti musicali del futuro. Vedremo cosa saprà fare Ambra, ma le premesse sembrano davvero ottime!