American Gods 3: ecco la prima anticipazione dell’attesa terza stagione

Nella cornice del NYCC, Starz e Amazon hanno rilasciato il primo trailer della terza stagione di American Gods, la loro serie fantasy basata sul romanzo di Neil Gaiman. Senza una data specifica, i nuovi dieci episodi della serie arriveranno all’inizio del 2021.

In questa nuova stagione vedremo Shadow Moon (Ricky Whittle) rifugiarsi a Lakeside, nel Wisconsin, cercando di passare inosservato ai nuovi dei. Ovviamente, come possiamo immaginare, la tranquillità non durerà a lungo.

“La trama diventa molto rilevante nel clima di oggi in cui c’è uno sconosciuto che arriva in città”, ha detto Whittle. “Una città tradizionale bianca, all’antica, e c’è quest’uomo di colore che entra suscitando una positività superficiale assieme ad una specie di sospetto e un’oscurità nascosta. Senti davvero che quando arrivi a Lakeside non tutto è come sembra. È incredibile che si possano raccontare storie così potenti e questa è qualcosa per cui sono davvero entusiasta, nella terza stagione abbiamo raccontato storie davvero potenti. Stiamo assistendo a un cast molto vario [che è] forse il più vario di tutte e tre le stagioni, che ha in se molte rappresentazioni, il che penso sia molto importante al giorno d’oggi.”

Qui sotto il trailer:

