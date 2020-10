American Gods 3: Neil Gaiman rivela la data d’uscita in una lettera rivolta ai fan

La terza stagione di American Gods ha fissato una data di uscita, quasi due anni dopo che il dramma di Starz ha mandato in onda il suo ultimo nuovo episodio: l’ultima stagione dell’adattamento di Starz sarà presentata in anteprima il 10 gennaio 2021.

Starz ha annunciato la notizia martedì mattina con un messaggio speciale del romanziere e produttore esecutivo Neil Gaiman. L’autore del romanzo fantasy American Gods del 2001, il lavoro di Gaiman funge da base per la serie in corso, ma ha sottolineato la natura “tempestiva” dell’ultima incarnazione.

Secondo la sinossi fornita da Showtime: “Nella terza stagione, Shadow allontana con rabbia dal suo apparente destino e si stabilisce nell’idilliaca cittadina innevata di Lakeside, nel Wisconsin, per farsi strada, guidato dal Dio dei suoi antenati neri, gli Orishas. Ma presto scoprirà che le acque tranquille di questa città sono profonde, oscure e sanguinolente, e che non puoi semplicemente rifiutare di essere un dio. L’unica scelta – e una scelta che devi fare – è che tipo di dio sarai”.

La stagione 2 di American Gods si è conclusa nell’aprile del 2019, dopo che la turbolenta serie ha ottenuto un rinnovo inaspettato della terza stagione. L’adattamento è stato incostante con i critici, ha lottato per ottenere trazione sul circuito dei premi e ha visto un forte calo degli spettatori lineari tra le stagioni 1 e 2 (dopo un’altra pausa di quasi due anni tra i nuovi episodi). Parte del motivo dei ritardi prolungati può essere spiegato dal turnover nel backstage. Gli showrunner originali Bryan Fuller e Michael Green se ne sono andati dopo la prima stagione per problemi di budget e divergenze creative; poi nella stagione 2 showrunner Jesse Alexander è stato allontanato a metà della produzione, prima di essere sostituito nella stagione 3.

E, secondo i rapporti, nemmeno la stagione 3 è stata tranquilla: Orlando Jones, che ha interpretato il signor Nancy durante le prime due stagioni, ha detto di essere stato licenziato dallo spettacolo a settembre 2019 e ha citato il nuovo showrunner Charles “Chic” Eglee come la ragione.

“Il nuovo showrunner della terza stagione è nato nel Connecticut e ha studiato a Yale, quindi è molto intelligente e pensa che la rabbia e la merda del signor Nancy sia il messaggio sbagliato per l’America nera”, ha detto Jones in un video pubblicato sui social media in dicembre.

I rappresentanti di Starz hanno dichiarato che il personaggio di Jones semplicemente non era al centro del libro in fase di adattamento in questa stagione, e da allora la serie ha annunciato nuovi membri del cast. Dominique Jackson (“Pose”), Marilyn Manson (“The New Pope”), Blythe Danner (“Will & Grace”), Eric Johnson (“The Girlfriend Experience”) e Herizen Guardiola (“The Get Down”) si uniranno Ashley Reyes, il nuovo personaggio della serie, insieme ai membri del cast di ritorno Ricky Whittle e Ian McShane.

La terza stagione di American Gods sarà presentata in anteprima domenica 10 gennaio 2021 su Starz. Una foto promozionale per la data di uscita è stata inclusa nella lettera di Gaiman, che può essere letta integralmente di seguito.

Quando abbiamo iniziato a realizzare la terza stagione di American Gods, non avevamo idea di quanto sarebbe stato difficile. Sapevamo di voler tornare a ciò a cui la gente amava nel libro: era ora che Shadow andasse nella cittadina di Lakeside e cercasse di perdersi nella normalità. E allo stesso tempo, nella terza stagione, volevamo concentrarci sui personaggi e sui loro viaggi. Mostrare a Shadow che sta forgiando un sentiero guidato dagli dei dei suoi antenati, diventando sempre più se stesso mentre decide chi è e da che parte stare – quella dell’umanità o quella degli dei.

Sapevamo anche che volevamo continuare a radicare lo spettacolo nei paesaggi dell’America. Esplorare cosa significa America ​​per la sua gente e parlare di immigrati – delle persone molto diverse che sono venute in questa terra straordinaria e hanno portato i loro dei con loro. I nuovi dei del telefono, delle app e dei glitter richiedono la nostra attenzione e il nostro amore, e i vecchi dei vogliono significare di nuovo qualcosa.

L’America deve essere per tutti noi e American Gods deve riflettere questo. Questa stagione sembra davvero che sia così. È piena di dramma ed emozione, molto reale e assolutamente strana, e presenta alcune delle migliori performance che lo spettacolo abbia mai visto. Riporta in scena personaggi molto amati, alcuni in modi nuovi e straordinari, e incontreremo persone e divinità che non abbiamo mai incontrato prima. Sono orgoglioso del nostro brillante cast – Ricky ed Emily, di Yetide e Ian, Bruce, Demore, Omid e tutti gli altri – e di ciò che gli scrittori hanno fatto per riportare la storia in carreggiata.

Le lotte degli dei e delle persone nella terza stagione di American Gods sono le lotte dell’America. Non pensavamo che si sarebbe rivelato altrettanto tempestivo quando lo abbiamo tracciato, né pensavamo che il romanzo sarebbe stato ancora rilevante quando l’ho scritto più di 20 anni fa. Ma sono contento che stia succedendo adesso, in un anno in cui sembra che storie diverse vengano ascoltate, onorate e autorizzate a cambiare il futuro.

Grazie mille,

Neil Gaiman.