American Gods: Neil Gaiman dice che lo show non è morto anche se è stato cancellato

American Gods potrà essere stato cancellato, ma “non è sicuramente morto”, secondo l’autore Neil Gaiman.

Il dramma fantasy, basato sull’omonimo libro di Gaiman, ha purtroppo terminato la sua corsa dopo tre stagioni in seno al network Starz questo lunedì. Il giorno seguente, un fan ha chiesto a Gaiman tramite Twitter se Netflix potesse riprendere lo spettacolo per la quarta stagione: “Considerando che voi ragazzi state lavorando insieme a The Sandman, sarebbe fantastico finire la storia di American Gods in seguito! Gli dei non muoiono, a meno che non vengano dimenticati“.

“Sicuramente non è morto. Sono grato al team di Starz per il viaggio in American Gods”, ha twittato Gaiman in risposta martedì. “Fremantle si è impegnata a finire la storia iniziata nell’episodio 1, e in questo momento stiamo solo aspettando di vedere quale sia la strada migliore e con chi sarà.”

Qui sotto il tweet:

It's definitely not dead. I'm grateful to the team at @Starz for the American Gods journey so far. Fremantle (who make AG) are committed to finishing the story that began in episode 1, and right now we're all just waiting to see which way forward is best, and who it'll be with. https://t.co/Yw90PvIvGf — Neil Gaiman (@neilhimself) March 31, 2021

Nella tipica moda del piccolo schermo, dove nessuno dice “mai più”, pare che ci siano discussioni in atto per concludere l’arco narrativo della serie, e allinearla col romanzo di Gaiman del 2001, come serie evento o film per la TV. Tuttavia, sulla base del fatto che American Gods ha visto cali di rating a due cifre di stagione in stagione, qualsiasi speranza di una continuazione potrebbe essere più fumo che arrosto.

Sviluppato per la TV da Bryan Fuller e Michael Green, American Gods ha visto tanto dramma dietro le telecamere che davanti ad esse, sin dalla sua premiere nell’aprile del 2017, con il cast originale che includeva Whittle, McShane, Orlando Jones, Emily Browning, Yetide Badaki, Bruce Langley, Crispin Glover, Kahyun Kim, Omid Abtahi, Mousa Kraish e Pablo Schreiber.

Fuller e Green sono usciti dalla serie durante la pre-produzione della seconda stagione, sostituiti da Jesse Alexander e, in misura minore, Gaiman, in quello che è diventato un anno problematico poiché dietro le quinte alcune vicissitudini hanno ritardato l’uscita della nuova stagione. Schreiber, Kraish e più pubblicamente Jones non sono tornati per la terza stagione, che ha debuttato il 10 gennaio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...