American Gods: Starz cancella la serie dopo tre stagioni

Dopo una prima stagione esaltante, una seconda al di sotto delle aspettative ed una terza che ha riportato in auge l’atmosfera, purtroppo Starz ha deciso di non procedere con la quarta stagione di American Gods.

La notizia della fine prematura della serie, spesso travagliata, non è del tutto inaspettata e segue il finale della terza stagione andando in onda il 21 marzo. Quel finale di stagione ha visto lo Shadow Moon di Whittle apparentemente ucciso dopo una veglia al mitico Albero della Vita per il suo apparentemente defunto padre, Mr. Wednesday / Odino, interpretato da McShane. Un punto cruciale nel libro di Gaiman, l’incidente doveva dare il via alla quarta stagione di American Gods, ma il network ha deciso diversamente.

“Tutti a Starz sono grati al cast e alla troupe, ai nostri partner di Fremantle che hanno dato vita alla storia dell’autore e produttore esecutivo Neil Gaiman, che parla del clima culturale del nostro paese”, ha detto oggi un portavoce del network a Deadline.

Nella tipica moda del piccolo schermo, dove nessuno dice “mai più”, pare che ci siano discussioni in atto per concludere l’arco narrativo della serie, e allinearla col romanzo di Gaiman del 2001, come serie evento o film per la TV. Tuttavia, sulla base del fatto che American Gods ha visto cali di rating a due cifre di stagione in stagione, qualsiasi speranza di una continuazione potrebbe essere più fumo che arrosto.

Sviluppato per la TV da Bryan Fuller e Michael Green, American Gods ha visto tanto dramma dietro le telecamere che davanti ad esse, sin dalla sua premiere nell’aprile del 2017, con il cast originale che includeva Whittle, McShane, Orlando Jones, Emily Browning, Yetide Badaki, Bruce Langley, Crispin Glover, Kahyun Kim, Omid Abtahi, Mousa Kraish e Pablo Schreiber.

Fuller e Green sono usciti dalla serie durante la pre-produzione della seconda stagione, sostituiti da Jesse Alexander e, in misura minore, Gaiman, in quello che è diventato un anno problematico poiché dietro le quinte alcune vicissitudini hanno ritardato l’uscita della nuova stagione. Schreiber, Kraish e più pubblicamente Jones non sono tornati per la terza stagione, che ha debuttato il 10 gennaio.

