Amici anticipazioni puntata di oggi 5 novembre 2023: giudici imperdibili e una scintilla dietro le quinte…

By

Giovedì 2 novembre è stata una giornata intensa nel mondo di “Amici” di Maria de Filippi. La nuova puntata, prevista per domenica 5 novembre alle 14 su Canale5, ha riservato momenti mozzafiato. Gli allievi stanno scalando le vette del talent show e, questa settimana, hanno detto addio a un compagno: Ezio. Ma le sorprese non finiscono qui, con l’annuncio di un nuovo ingresso che farà tremare le fondamenta della scuola di canto e ballo.

Il colpo di scena: un nuovo ingresso!

Oltre al talentuoso Giovanni, scelto personalmente da Raimondo Todaro, il nuovo pomeridiano vedrà l’entrata di un altro concorrente ancora da scoprire. Un’enigmatica aggiunta al cast che promette di agitare le acque già agitate della competizione. AmiciNews e SuperGuidaTv ci svelano tutti i dettagli su questo nuovo misterioso ingresso che farà parlare di sé nei prossimi giorni.

La magia di Anna Pettinelli

Ma le emozioni non si fermano qui. Nella registrazione di ieri, la carismatica Anna Pettinelli ha fatto la sua mossa, scegliendo un nuovo allievo da supportare. Il prescelto è Ayle, un talento emergente che ha conquistato il cuore non solo di Anna ma anche dei giudici Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Il palco di “Amici” ha vibrato di emozioni e passione, regalando al pubblico una gara di canto indimenticabile. Lil Jolie, Mew, Holden e Samuspina si sono sfidati, ma un momento di sconforto da parte di Stella ha reso il tutto ancora più avvincente.

Amici (foto Instagram)

La competizione nel ballo è stata altrettanto intensa. Marisol ha conquistato il podio, seguita da Dustin e Kumo. Simone si è trovato in fondo alla classifica, ma è stato un vero spettacolo di movimento e passione. Inoltre, Sofia ha dato il meglio di sé nella prova “coreografie che racterizzano la propria vita”, dimostrando il suo talento unico.

I compiti assegnati

I professori hanno messo alla prova gli allievi con compiti impegnativi, ma Holden e Mew li hanno superati con voti alti, dimostrando il loro impegno e la loro dedizione. Holy Francisco ha emozionato tutti cantando il suo inedito, assicurandosi un posto nella scuola. Tuttavia, le anticipazioni rivelano un acceso confronto tra Alessandra Celentano ed Elena D’Amario dopo l’esibizione di Nicholas. Sarà una disputa che farà discutere!

Gli ospiti alla puntata di Amici del 5 novembre

E ora, un colpo di scena ancora più grande: gli ospiti del prossimo pomeridiano. Tre ex allievi faranno ritorno nella scuola di “Amici“. Alex Wyse, Enrico Nigiotti e Diana Del Bufalo sono pronti a fare la loro apparizione, ognuno con una storia e un talento unico da condividere. Diana Del Bufalo, in particolare, presenterà il suo spettacolo teatrale, un’opportunità unica per i fan di conoscerla da vicino.

I giudici di Amici

Non solo gli allievi ma anche gli ospiti hanno il compito di giudicare le esibizioni. Gabry Ponte metterà alla prova le voci dei talentuosi cantanti, mentre Anbeta valuterà la grazia e la tecnica dei ballerini. Saranno giudici straordinari in un pomeridiano ricco di emozioni, talento e sorprese!

Questa puntata di “Amici” promette di essere una delle più intense e sorprendenti di sempre. Non perdetevi il prossimo episodio, che ci riserverà sicuramente altre emozioni e colpi di scena!