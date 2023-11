Amici, Emanuel Lo pietrificato in studio di fronte alla sua Giorgia: il dolcissimo gesto della cantante!

Nella puntata del 29 ottobre di Amici, Giorgia si è presentata come giudice di canto. Mentre la cantante faceva il suo ingresso in studio, Emanuel Lo, suo compagno e coach di ballo, è rimasto seduto. Tuttavia, quando ha avuto l’opportunità di parlare con Maria De Filippi, ha rivelato il motivo di quel gesto.

Giorgia ad Amici, Emanuel Lo rimane seduto: le sue parole

Come riporta Fanpage, Emanuel Lo ha ammesso di restare pietrificato ogni volta che vede Giorgia, ancora adesso, dopo tanto tempo insieme. È stato un momento di sincerità e commozione per il coach di Amici, che ha reso più intensa l’atmosfera già carica di emozioni. Il pubblico, i ragazzi e gli altri giudici hanno applaudito con grande entusiasmo quando Giorgia ha fatto il suo ingresso nello studio. Quasi tutti si sono alzati per accoglierla calorosamente, fatta eccezione per il suo compagno Emanuel, che è rimasto seduto.

In modo scherzoso, Maria De Filippi gli ha chiesto la ragione di quel gesto, considerando che Giorgia è anche la sua fidanzata. La risposta di Emanuel è stata sincera e toccante: quando la vede si blocca, ancora oggi. Era rimasto seduto, pietrificato. Questa frase ha fatto sorridere la fidanzata, che si è avvicinata al bancone e ha dato un delicato bacio al suo amato. In un tono giocoso, ha aggiunto: “Se l’era preparata, non è vero?”. Emanuel, a sua volta, ha scherzato ricordando quante volte si blocca, ancora adesso, di fronte alla sua amata.

Giorgia (foto ANSA)

La storia d’amore tra il ballerino e la cantante

Prima di prendere posto dietro al bancone per iniziare a giudicare i ragazzi, Giorgia ha concluso scherzando: “In casa non mi guarda”. Questo commento leggero ha evidenziato il loro rapporto intimo e affettuoso, che li rende speciali. Emanuel Lo e Giorgia sono legati da un amore che dura da vent’anni. Durante una puntata di Verissimo, il ballerino aveva condiviso alcuni dettagli sul loro lungo e complesso rapporto. Erano persino passati attraverso una breve separazione, ma avevano vissuto ogni aspetto che caratterizza una relazione: momenti di felicità, litigi, difficoltà, la separazione stessa, il riavvicinamento, l’arrivo di un figlio, l’amore, l’odio e poi ancora l’amore. In pratica, avevano fatto di questi vent’anni una storia completa.

Emanuel Lo ha anche rivelato di essere stato affascinato da Giorgia sin dal 1994, durante il suo primo Sanremo. In quell’occasione, quando la cantante aveva eseguito la canzone “E poi”, lui aveva avvertito una sorta di alchimia tra loro. Anni dopo, i due si sono ritrovati in una sala prove, e lì Emanuel ha scattato la loro prima foto insieme e le ha inviato il suo primo messaggio. La connessione tra loro era così forte che il ballerino sentiva di doverle parlare, nonostante le differenze di età. Inizialmente, Giorgia gli aveva detto che era troppo giovane per lei e che la cosa non avrebbe funzionato. Tuttavia, il destino ha avuto altri piani per loro, portandoli insieme in un amore che non ha mai smesso di crescere nel corso degli anni.