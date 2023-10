Amici: Holy Francisco svela la sua anima con un inedito shock! La canzone fa discutere, Zerbi non crede alle sue orecchie

Nella culla del talento musicale italiano, tra luci, telecamere e note incantate, Amici di Maria De Filippi, Holy Francisco è emerso come uno dei partecipanti più discussi della stagione. Fin dall’inizio, ha incantato il pubblico con un inedito che ha promesso spensieratezza e intrattenimento. Tuttavia, nel corso delle settimane, il giovane talento ha attraversato un viaggio emotivo travagliato, suscitando sguardi di sorpresa e, talvolta, disapprovazione tra i professori, tra cui l’implacabile Rudy Zerbi.

Chi è Holy Francisco, concorrente di Amici 2023

Nell’ultimo episodio, l’attenzione di Amici è stata tutta per Holy Francisco. In un momento di sincerità, il giovane cantante ha rivelato di essere molto diverso da quanto il pubblico aveva visto finora. Un talento innato, ma a volte un ego non proprio modesto. La puntata ha visto momenti intensi, tra cui il confronto tra le esibizioni passate di Holy a X Factor e Amici.

Rudy Zerbi ha proiettato sul grande schermo il video della performance di Holy a X Factor e il confronto con il suo percorso ad Amici. Entrambe le volte, il giovane ha portato canzoni incisive ma non è riuscito a spiccare il volo. Tuttavia, un episodio successivo ha rivelato una sfumatura intrigante della personalità di Holy.

Il confronto con Rudy Zerbi e la contestazione

Un momento di tensione è emerso quando Zerbi ha proiettato un filmato in cui Holy Francisco si è classificato all’ultimo posto. Tuttavia, il giovane ha reagito in modo insolito, asserendo che il pubblico conta più delle opinioni dei professori e dei giudici.

Amici – La critica di Rudy Zerbi a Holy Francisco

Questo gesto ha creato una frattura con Zerbi, che non ha accettato la spiegazione di Holy, considerandola un semplice atto di “goliardia”.

Il confronto è proseguito con Anna Pettinelli, che ha affermato che il giovane deve smettere di contestare le canzoni assegnate. In effetti, Zerbi è stato categorico: “Se non sei abbastanza per me, non lo sei nemmeno per me”. Le parole di Pettinelli hanno gettato una gelida ombra sulla situazione.

Il momento della svolta: l’inedito di Holy

Tuttavia, Holy Francisco non si è arreso e ha chiesto di rivedere i professori. Ha deciso di condividere un inedito molto delicato che racconta una storia toccante di due ragazze, Gaia e Mirea, che si ritrovano in una festa. Il brano affronta il tema della violenza in modo emozionante e coinvolgente.

Holy ha cantato con passione: “Gaia è rimasta sola tra questi porci. Si gira e qualcosa finisce nel bicchiere, non ci fa caso e comunque continua a bere. C’è qualcosa che non va, le gira la testa ma non sa il perché. Un ragazzo la tocca anche se a lei non va, non si regge in piedi, vuole andarsene. Gaia ha male al petto. I suoi occhi si chiudono, cala il silenzio, il respiro è sempre più lento […].”

Questa performance ha toccato i cuori dei professori, e anche Zerbi ha elogiato il giovane artista, riconoscendo la maturità nel modo in cui ha affrontato il tema importante. Holy Francisco ha dimostrato di avere profondità e capacità artistiche che vanno ben oltre l’entusiasmo iniziale. Gli spettatori e i fan di Amici non hanno potuto fare a meno di emozionarsi davanti a questa sorprendente trasformazione.