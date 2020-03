Amy Adams sarebbe disposta a tornare nei panni di Lois Lane nel DCEU

Sembrerebbe che la Warner Bros. sia passata a sviluppare per la maggior parte progetti narrativamente indipendenti nei loro piano di sviluppo per il DC Extended Universe, anche se comunque parte dello stesso universo condiviso, dopo la scarsa performance al botteghino di Justice League.

Detto questo, mentre alcuni pezzi del puzzle non hanno funzionato per il grande pubblico, e le cose non sono andate secondo i piani, gran parte del cast era stellare, e molti ricordano Amy Adams nei panni di Lois Lane e Henry Cavill nei panni di Superman. Da allora Cavill è passato a The Witcher ed anche la Adams non ha minimamente rallentato, ma in una nuova intervista con Empire all’attrice è stato chiesto se sarebbe mai tornata al ruolo di Lois, e lei è più che all’altezza.

Adams ha detto che sarebbe “totalmente aperta” a tornare nel ruolo di Lois Lane per un nuovo film, ma è anche consapevole che le probabilità a questo punto sono piuttosto scarse.

“Penso che [lo studio] si stia muovendo in una direzione diversa dalla mia comprensione.”

Probabilmente ha ragione, purtroppo. La scarsa performance di Justice League ha portato la Warner verso una nuova direzione con i loro film DC. Però, dato che i film futuri come Aquaman, Shazam! e Birds of Prey hanno adottato un approccio più leggero ai rimandi agli eventi precedenti, senza comunque ignorarli, è sempre probabile che qualche attore dei precedenti film possa tornare.

Dopotutto, ci sono alcuni sequel in sviluppo, come Aquaman 2 o Wonder Woman 1984, e probabilmente avranno altri collegamenti, ed anche se l’universo cinematografico strettamente interconnesso non è più il punto focale del franchise, non è da escludere un futuro ritorno in altre pellicole.

