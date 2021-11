Amy Pascal lascia intendere ci saranno altri film con lo Spider-Man di Tom Holland in futuro

Lo Spider-Man di Tom Holland continuerà ad avere una casa nel Marvel Cinematic Universe.

Holland, che è entrato nel MCU nel ruolo di Spider-Man in Captain America: Civil War del 2016, ha recentemente suggerito che potrebbe lasciare il ruolo dopo aver completato il suo contratto con il nuovo film in coproduzione Sony Pictures e Marvel Studios, Spider-Man: No Way Home.

L’attore venticinquenne ha ripreso il ruolo in Spider-Man: Homecoming del 2017 e Avengers: Infinity War del 2018, dove era sotto la guida di Iron Man (Robert Downey Jr.), interpretando nuovamente Peter Parker in Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home.

Secondo il produttore dello Spider-Man Universe di Sony, Amy Pascal, il tessi-ragnatele di Holland rimarrà nel MCU dopo No Way Home.

“Questo non è l’ultimo film che faremo con la Marvel – [questo non è] l’ultimo film di Spider-Man”, ha detto Pascal a Fandango. “Ci stiamo preparando per realizzare il prossimo film di Spider-Man con Tom Holland e la Marvel. Stiamo pensando a questo come al completamento di un’arco narrativo lungo tre film, e ora passeremo ai prossimi tre.”

Sotto la guida di Kevin Feige, i Marvel Studios della Disney hanno stipulato un patto di cinque film con Sony Pictures che è scaduto con l’uscita di Far From Home nel 2019. I due studi hanno rinegoziato e rinnovato l’accordo nello stesso anno, garantendo lo spazio per fare un terzo Spider-Man, ma a quanto sembra c’è spazio di manovra per aggiungere altri film.

