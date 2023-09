Ana de Armas e il futuro di John Wick! In arrivo “Ballerina”, lo spin-off del franchise

L’universo di John Wick si espande in modo sorprendente con l’attesissimo spin-off cinematografico, “Ballerina“, che promette di conquistare i cuori dei fan del franchise. Ma la vera ciliegina sulla torta è l’ingresso trionfale di Ana de Armas, il volto che incanterà lo schermo. Il film, in arrivo l’anno prossimo, si posizionerà strategicamente tra gli eventi di “John Wick 3 – Parabellum” e il prossimo “John Wick 4“, seguendo la storia di Rooney, una ballerina killer in cerca di vendetta per la sua famiglia.

La produzione ha conosciuto alcuni ostacoli, grazie agli scioperi che hanno scosso Hollywood negli ultimi mesi, ma niente fermerà questo progetto entusiasmante. Len Wiseman, il regista, ha tranquillizzato i fan, dichiarando di essere totalmente immerso nel montaggio del film e di essere più entusiasta che mai dei risultati finora ottenuti.

“Al momento siamo in pausa, ma ho appena finito il mio montaggio. Abbiamo realizzato delle riprese meravigliose. È un film davvero divertente.”

Wiseman ha anche accennato all’incredibile presenza di Ana de Armas in “No Time to Die” nel ruolo dell’agente Paloma, promettendo che il suo personaggio in “Ballerina” sarà altrettanto irresistibile:

“È esattamente quello che abbiamo intenzione di fare. L’avete amata per 15 minuti? Beh, state pur certi che la amerete per due ore!”

La sceneggiatura è opera di Shay Hatten, mentre i produttori includono nomi come Basil Iwanyk, Erica Lee, Chad Stahelski, Brady Fujikawa e Chelsea Kujawa. Il cast di “Ballerina” è un vero e proprio spettacolo, con la partecipazione di talenti del calibro di Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, Ian McShane e il compianto Lance Reddick. Inoltre, Keanu Reeves riprenderà il suo iconico ruolo di John Wick, anche se il mistero circonda l’entità del suo coinvolgimento.

Preparatevi a entrare nell’arena il 7 giugno 2024, quando “Ballerina” conquisterà il grande schermo e il cuore degli spettatori.

John Wick 4

Ana de Armas e la Saga di John Wick: un’epica di azione senza paragoni

La saga di John Wick ha catturato il pubblico con il suo mix esplosivo di azione mozzafiato e intrighi avvincenti. Un’epica che ha visto crescere la sua fama grazie all’incredibile interpretazione di Keanu Reeves nei panni del leggendario assassino.

Tutto ha avuto inizio con “John Wick“, il film che ha lanciato la saga nel 2014. Qui abbiamo assistito alla trasformazione di John Wick da ex-assassino a vendicatore implacabile, scatenato dalla morte del suo adorato cane. La pellicola ha piazzato le basi per un’avventura senza precedenti nel mondo del cinema d’azione.

Il successo di “John Wick” è stato seguito da “John Wick – Capitolo 2“, che ha portato gli spettatori più a fondo nell’oscura rete di assassini professionisti, introducendo nuovi personaggi e nuovi dilemmi morali per il nostro eroe. Ma la vera sorpresa è arrivata con “John Wick 3 – Parabellum“, in cui il nostro protagonista si è trovato a dover affrontare un esercito di cacciatori di taglie assetati di sangue.

E ora, con l’arrivo di “Ballerina“, l’universo di John Wick si espande ulteriormente, promettendo di portare il franchise verso nuove vette di azione e intrighi. L’aggiunta di Ana de Armas al cast promette di essere un’ulteriore mossa vincente in questa straordinaria saga.

In breve, la saga di John Wick è diventata un’icona del cinema d’azione, e i fan possono aspettarsi ancora molte emozioni e colpi di scena in futuro. Preparatevi per l’adrenalina e l’epicità senza limiti con John Wick e la sua implacabile sete di giustizia.