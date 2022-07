Ana De Armas pensa che non ci sia bisogno di rendere James Bond una donna

Le Bond girls sono diventate un po’ più interessanti, e secondo la talentuosa Ana De Armas non c’è bisogno che 007 sia una donna.

L’attrice ha rubato la scena come agente segreto vestito in No Time To Die dell’anno scorso, ma ciò non significa che l’attrice Ana de Armas pensi che il ruolo di 007 dovrebbe essere assegnato a una donna. Dice: “Non c’è bisogno di un Bond femminile“.

“Non dovrebbe esserci alcun bisogno di rubare il personaggio di qualcun altro, sai, per prendere il sopravvento. Questa è una storia precisa che conduce nel mondo di James Bond, e in questa fantasia di quell’universo in cui si trova.”

Detto questo, ha comunque sottolineato che nei futuri film di Bond le piacerebbe vedere ruoli più carnosi per le donne che figurano al fianco dell’agente 007.

Ana, 34 anni, che ha interpretato la misteriosa Paloma nell’ultima film di Daniel Craig come 007, continua: “Quello che vorrei è che i ruoli femminili nei film di Bond, anche se Bond continuerà a essere un uomo, prendessero vita in un altro modo“.

“In uno in cui vengono riconosciute come una parte importante della storia, con un riconoscimento più consistente. Questo è ciò che penso sia più interessante del capovolgere le cose.”

Questa è una prospettiva allettante per i fan che hanno chiesto uno spin-off su Paloma. I pensieri di De Armas fanno eco a un’opinione simile condivisa dal suo co-protagonista di “No Time to Die” e dallo stesso Bond, Daniel Craig, l’anno scorso. Riferendosi al fatto se Bond dovrebbe essere una donna o meno, Craig ha detto a Radio Times:

“La risposta è molto semplice. Dovrebbero semplicemente esserci parti migliori per le donne e gli attori di colore. Perché una donna dovrebbe interpretare James Bond quando dovrebbe esserci una parte buona come quella di James Bond, ma per una donna?”

È altamente improbabile che Bond diventi una donna poiché la produttrice di lunga data del franchise, Barbara Broccoli, è d’accordo con Craig e de Armas.

“È un personaggio maschile. È stato scritto come un maschio e penso che probabilmente rimarrà un maschio”, ha detto in precedenza Broccoli. “E va bene così. Non dobbiamo trasformare i personaggi maschili in donne. Creiamo solo più personaggi femminili e rendiamo la storia adatta a quei personaggi.”

Fonte

