Anastasia Kuzmina racconta la sua storia d’amore con il fidanzato. Ecco svelata la sua strategia per conoscerlo!

Anastasia Kuzmina ha introdotto l’argomento del suo fidanzato nutrizionista, Alessio Di Gennaro, con cui è legata da circa un anno, durante un’intervista per su Novella 2000. La ballerina e insegnante di Ballando con le stelle ha condiviso l’aneddoto di come lo ha scoperto attraverso un video su TikTok e, sfruttando la sua professione, ha organizzato una visita per avere l’opportunità di conoscerlo.

“La mia conoscenza di lui è nata grazie a TikTok. Una sera, casualmente, sono incappata in uno dei suoi video. Ho continuato a guardarli tutti fino alle 3 del mattino”, ha raccontato la ballerina, rivivendo quel periodo in cui si trovava in una relazione poco definita che non le faceva stare bene. Kuzmina ha svelato di aver avuto l’opportunità di conoscere Alessio Di Gennaro fissando un appuntamento con lui.

Era l’estate del 2022: “Ho pensato che avrei desiderato un ragazzo come lui: intelligente, attraente, sensuale, un po’ amante dell’attenzione, perché mi piacciono quelli così. Quindi gli ho scritto su Instagram e ho prenotato una visita“.

Anastasia Kuzmina con Teo Mammucari a “Ballando con le Stelle”, 2023 (Foto Ansa)

Quando è scoccata la scintilla

Anastasia aveva espresso la sua gioia nel constatare che, dopo aver instaurato il contatto con Alessio, quest’ultimo aveva iniziato a seguirla su Instagram, affermando: “Prima ancora di incontrarmi di persona, ha iniziato a seguirmi e a mettere mi piace ai miei post, il che mi ha dato qualche speranza.” In seguito, ha condiviso dettagli sul loro primo incontro, sottolineando che è durato “oltre due ore e mezza“.

Inoltre, ha confessato che Alessio, in seguito a un incoraggiamento della maestra di Ballando con le stelle, aveva riorganizzato la sua agenda, spostando tutti gli appuntamenti della mattina al pomeriggio, allo scopo di garantirsi almeno mezza giornata libera per poter trascorrere del tempo con lei.

Il primo invito a cena è stato opera di Anastasia Kuzmina

Nonostante il reciproco interesse tra Di Gennaro e Kuzmina, inizialmente il nutrizionista avrebbe considerato la ballerina esclusivamente come una paziente. È stato solo dopo aver completato il percorso nutrizionale di Anastasia che Alessio ha deciso di estendere un invito a cena. Questo gesto è maturato grazie all’incoraggiamento ricevuto dalla maestra di Ballando con le stelle. Attualmente, i due si stanno preparando per festeggiare il loro primo anniversario, programmato per gennaio 2024.

Anastasia ha condiviso entusiasticamente che la sua famiglia, compreso il fratello Nikita, ha sviluppato un affetto particolare per Alessio. Un amore ancora più profondo sembra provenire dalla nonna di Anastasia, giunta dall’Ucraina l’anno scorso per stabilirsi in Italia. Nonostante non parli ancora italiano, i due si comprendono perfettamente, creando un legame speciale. La presenza della nonna ha aggiunto un tocco significativo alla vita di Anastasia e Alessio, contribuendo a rendere ancora più speciale la loro storia d’amore.