Andor: ecco il nuovo trailer che annuncia la nuova data d’uscita

Oggi a sorpresa la Lucassfilms ha rilasciato una nuova anticipazione circa Andor.

Leggi anche: Tony Gilroy ha parlato di come hanno concepito la struttura narrativa della serie

A maggio, in occasione della Star Wars Celebration, Disney+ ha diffuso il primo trailer e la key art di Andor, la nuova serie originale targata Lucasfilm che si svolge prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story. Oggi, mentre ricordiamo che la nuova serie originale pare debutterà ora in una nuova data d’uscita, non più il 31 agosto bensì il 21 settembre, in esclusiva su Disney+, vi mostriamo anche il nuovo trailer.

Potete vederlo qui sotto:

Nel novembre 2017, il CEO di The Walt Disney Company Bob Iger ha annunciato lo sviluppo di serie live-action basate sul franchise di Star Wars per la piattaforma Disney+. Nel febbraio 2018, Iger ha annunciato che erano in fase di sviluppo diverse serie. A novembre dello stesso anno venne rivelato che una di queste serie sarebbe stata un prequel di Rogue One incentrato su Cassian Andor. Venne annunciato anche il coinvolgimento di Diego Luna. Jared Bush ha originariamente lavorato alla la serie, scrivendo una sceneggiatura per l’episodio pilota. Sempre nel novembre del 2018, venne annunciata l’assunzione di Stephen Schiff come showrunner.

Nel luglio 2019, Rick Famuyiwa ha iniziato i colloqui per dirigere diversi episodi della serie dopo aver fatto lo stesso per la prima serie live-action di Star Wars, The Mandalorian. Quell’ottobre Tony Gilroy si è unito alla serie per scrivere il primo episodio, dirigere più episodi e lavorare al fianco di Schiff. Gilroy è stato accreditato come co-sceneggiatore di Rogue One e ha supervisionato numerose riprese del film. Nell’aprile 2020 Schiff è stato sostituito dal co-sceneggiatore di Rogue One Tony Gilroy come creatore e showrunner. Le riprese sono iniziate alla fine di novembre 2020 a Londra, con Gilroy incapace di dirigere come previsto a causa del COVID-19.

Andor esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor, affiancato da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough e Kyle Soller. I produttori esecutivi sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è il creatore e showrunner.

Andor doveva uscire il 31 agosto, ma ora debutterà su Disney+ il 21 settembre 2022 con 3 episodi, e sarà composta da 12 episodi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...