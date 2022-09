Andor: ecco un first-look al nuovo droide B2EMO

Questo è il droide che stai cercando. K2-SO di Alan Tudyk potrà non essere nella prima stagione di Andor, ma la prossima serie di Star Wars introduce almeno un nuovo amico robotico.

Grazie a EW possiamo mostrarvi un first-look al nuovo droide B2EMO, il piccolo assistente di salvataggio che recita al fianco di Diego Luna.

Il creatore della serie Tony Gilroy dice a EW che voleva che la famiglia di Andor avesse un compagno fedele, un antico droide di salvataggio che ha lavorato con loro per anni. Il risultato è il cubico B2, un groundmech rosso ruggine che abita il pianeta Ferrix.

“Ho detto: ‘Va bene, voglio avere un droide di salvataggio e voglio avere un cane di famiglia’”, ha detto Gilroy a EW. “Un vecchio cane. È da lì che abbiamo iniziato.”

Luna ha poi aggiunto che “B2 è un amico fantastico”, con una risata, dicendo anche che è “come il droide perfetto. Devo dire che è un fantastico pezzo di design, prima di tutto. Il team dietro è stato fantastico. È così espressivo. Con pochissimo, ti dà così tanto“.

Il designer di Star Wars Neal Scanlan e il suo leggendario store di creature ha costruito il droide da zero, cercando di dare senso a tutto, dalla sua figura quadrata al perfetto colore rosso. Il droide stesso è completamente realizzato in effetto pratico e controllato tramite un radiocomando, il che significava che Luna e altri attori potevano condividere scene con B2 e persino improvvisare con lui.

“È stato meraviglioso lavorare con lui perché è reale”, dice Luna. “È lì e interagisce con te sul set, nel modo in cui lo vedrai [sullo schermo]. Non c’è niente che non possa fare e che farà nella serie. È tutto meccanico.”

Luna, ovviamente, non è estraneo al condividere scene con i co-protagonisti robotici e, nei panni di Cassian, trascorre gran parte del suo tempo sullo schermo in Rogue One del 2016 con K2-SO. Ma ha filmato quelle scene con Tudyk, che si è esibito sul set e in seguito è stato sostituito digitalmente. Qui, Luna ha effettivamente recitato di fronte a B2 nella sua forma finale.

Nel novembre 2017, il CEO di The Walt Disney Company Bob Iger ha annunciato lo sviluppo di serie live-action basate sul franchise di Star Wars per la piattaforma Disney+. Nel febbraio 2018, Iger ha annunciato che erano in fase di sviluppo diverse serie. A novembre dello stesso anno venne rivelato che una di queste serie sarebbe stata un prequel di Rogue One incentrato su Cassian Andor. Venne annunciato anche il coinvolgimento di Diego Luna. Jared Bush ha originariamente lavorato alla la serie, scrivendo una sceneggiatura per l’episodio pilota. Sempre nel novembre del 2018, venne annunciata l’assunzione di Stephen Schiff come showrunner.

Nel luglio 2019, Rick Famuyiwa ha iniziato i colloqui per dirigere diversi episodi della serie dopo aver fatto lo stesso per la prima serie live-action di Star Wars, The Mandalorian. Quell’ottobre Tony Gilroy si è unito alla serie per scrivere il primo episodio, dirigere più episodi e lavorare al fianco di Schiff. Gilroy è stato accreditato come co-sceneggiatore di Rogue One e ha supervisionato numerose riprese del film. Nell’aprile 2020 Schiff è stato sostituito dal co-sceneggiatore di Rogue One Tony Gilroy come creatore e showrunner. Le riprese sono iniziate alla fine di novembre 2020 a Londra, con Gilroy incapace di dirigere come previsto a causa del COVID-19.

Andor esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle. Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor, affiancato da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough e Kyle Soller. I produttori esecutivi sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è il creatore e showrunner. Andor doveva uscire il 31 agosto, ma ora debutterà su Disney+ il 21 settembre 2022 con 3 episodi, e sarà composta da 12 episodi.

