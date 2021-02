Andor: la serie pare aver assunto Susanna White e Ben Caron per dirigere alcuni episodi

Il rooster degli spettacoli a tema Star Wars di Disney + continua ad espandersi, con la notizia che la serie di prossima uscita, Andor, sta andando avanti assumendo altri due registi per i suoi episodi.

I nuovi assunti per la massiccia produzione si uniscono a Toby Haynes (Black Mirror: USS Callister) in un gruppo in crescita guidato dallo showrunner della serie Tony Gilroy, che originariamente ha sviluppato il personaggio del film Rogue One: A Star Wars Story.

Adesso Discussing Film parrebbe confermare che i registi Susanna White e Ben Caron sono stati aggiunti al roster dei registi di Andor. White ha già diretto episodi di Boardwalk Empire, Billions e Masters of Sex, tra i molti suoi crediti, così come il film Nanny McPhee Returns. È interessante notare che ha anche diretto due star di Disney +, Stellan Skarsgard e Ewan McGregor nel film Our Kind of Traitor. Nel frattempo, Caron arriva ad Andor avendo diretto 11 episodi del successo Netflix The Crown, di cui è anche produttore esecutivo.

Diego Luna riprenderà il ruolo della spia ribelle Cassian Andor a conduzione della serie, affiancato da Genevieve O’Reilly che tornerà come la leader della ribellione Mon Mothma, un ruolo che ha anche interpretato ne La Vendetta dei Sith e doppiato in Star Wars Rebels. Il personaggio è stato originato da Caroline Blakiston ne Il Ritorno dello Jedi del 1983.

Altri membri del cast di Andor includono Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller e Adria Arjona, mentre la serie vanta anche sceneggiature degli scrittori Beau Willimon (House of Cards), Dan Gilroy (Nightcrawler) e Stephen Schiff (The Americans). Andor è attualmente previsto per l’arrivo su Disney + il prossimo anno, tra The Book of Boba Fett e Obi-Wan.

Non si sa ancora quando aspettarsi esattamente l’arrivo delle serie su Ahsoka, Lando, The Acolyte o Rangers of the New Republic.

