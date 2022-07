Andor: Tony Gilroy ha parlato di come hanno concepito la struttura narrativa della serie

Tra la serie di notizie emerse dalla Star Wars Celebration quest’anno, abbiamo appreso che Andor sarà grande.

La serie prequel di Rogue One, che racconta la storia di Cassian Andor di Diego Luna e la nascente ribellione al culmine dei poteri dell’Impero, sarà una storia che abbraccia cinque anni, il primo dei quali sarà esplorato nel 12° episodio della prima stagione, a partire da agosto.

Anche la seconda stagione, ora confermata, sarà composta da 12 episodi, che copriranno gli altri quattro anni e si interromperanno proprio dove inizia Rogue One. È un’enorme storia lunga cinque anni e 24 episodi e, parlando con Empire nel nuovo numero, il creatore Tony Gilroy ha scavato un po’ più a fondo in quella struttura e come andrà a finire la serie.

Quel programma di riprese ha portato organicamente alla diversa struttura della seconda stagione.

Nonostante tutto ciò che sta attraversando, diversi anni all’interno della Ribellione e dell’Impero, e con personaggi secondari tra cui il ritorno della Mon Mothma di Genevieve O’Reilly e il nuovissimo personaggio di Stellan Skarsgård, Luthen, il filo rosso qui rimane lo stesso Andor – con Luna che promette un questa volta ci sarà una storia più incentrata sul personaggio.

“Rogue One parla più di un evento che del vero viaggio dei personaggi”, dice. “È piuttosto sorprendente iniziare uno spettacolo in cui non si parla di dove possiamo finire, ma di come siamo finiti lì?”

Qui sotto potete vedere una nuova immagine:

EXCLUSIVE: #Andor creator Tony Gilroy explains the Star Wars series' epic structure.

Season 1 is one year, and Season 2’s four-year story uses "each [three episode] block to represent a year. We’ll move a year closer with each block," he says.

Read more: https://t.co/ZCTaovefuo pic.twitter.com/rORst3GRcz

— Empire Magazine (@empiremagazine) July 4, 2022