Andre Braugher parla del futuro di Brooklyn Nine-Nine in merito all’affrontare la brutalità della polizia

Sarebbe difficile trovare un attore più esperto nell’arte di interpretare un poliziotto in televisione di Andre Braugher.

La star vincitrice di un Emmy ha interpretato una varietà di agenti delle forze dell’ordine nel corso della sua carriera di oltre 30 anni, prima accanto a Kojak di Telly Savalas negli anni ’80, e poi come Detective Frank Pembleton nel venerato dramma degli anni ’90 della NBC Homicide: Life on the Street.

Questa settimana, Braugher – che ha recentemente ottenuto un’altra nomination agli Emmy per il suo ruolo del Capitano Raymond Holt in Brooklyn Nine-Nine della NBC – ha parlato al podcast The Awardist di EW su come la polizia viene ritratta in TV e perché deve cambiare sulla scia dei moviment in atto in tutta la nazione.

“È un argomento molto complicato, ma penso che debbano essere ritratti in modo molto più realistico, in termini di questo: la convenzione… che la polizia infranga la legge va bene perché in qualche modo è al servizio di un bene più grande, è un mito che deve essere distrutto”, dice Braugher.

L’attore aggiunge che Brooklyn Nine-Nine dovrà affrontare la realtà della diffusa cattiva condotta della polizia andando avanti.

“Stiamo entrando in un’ottava stagione con una nuova sfida, la conoscenza e i sentimenti di tutti sulla polizia… sono stati profondamente influenzati”, dice. “Quello che abbiamo da avuto dal [creatore] Dan [Goor] è l’impegno a scrivere uno spettacolo intelligente che non tenterà di nascondersi in una fantasia.”

