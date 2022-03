Andrew Stanton parla del sequel di John Carter e rivela dettagli su Gods of Mars

Il regista di John Carter, Andrew Stanton, ha condiviso il suo pensiero circa Gods of Mars, il sequel pianificato del film Disney del 2012 con Taylor Kitsch e Lynn Collins, John Carter, che non ha mai visto la luce.

Un adattamento de La Principessa di Marte, il primo dei romanzi di Barsoom dell’autore Edgar Rice Burroughs con protagonista l’eroe John Carter, il film live-action del regista di Alla ricerca di Nemo doveva dare il via ad una trilogia composta successivamente da Gods of Mars e Warlord of Mars. Ma il costoso film di fantascienza si è rivelato un fallimento, incassando solo $ 284 milioni in tutto il mondo a fronte di un budget di $ 306,6 milioni, rendendo John Carter uno dei film più costosi mai realizzati.

Nel 2014, Stanton ha twittato i loghi dei sequel cancellati, John Carter: Gods of Mars e John Carter: Warlord of Mars, dicendo: “Sarebbe stato fantastico. Avevo grandi progetti“, aggiungendo poi riguardo a Warlord: “…ciò avrebbe portato a piani ancora più grandi“. Parlando a TheWrap in una una retrospettiva pubblicata nel decimo anniversario di John Carter, Collins ha detto dei piani di Stanton per John Carter 2 e 3: “L’ha presentato anche a noi, motivo per cui è così straziante. Perché era come davvero un bel progetto”.

Quasi otto anni dopo che la Disney ha perso i diritti sulla serie Barsoom, Stanton ha descritto il suo concept di Gods of Mars a TheWrap:

“Mi piace l’idea che avremmo aperto col prologo. Sarebbe stato una trilogia in cui ogni film avrebbe avuto un personaggio diverso che raccontava il prologo. Il primo era Willem [Dafoe], come Tars. La narrazione del prologo del secondo sarebbe stata di Dejah [Collins]. E avrebbe dato a chiunque non avesse visto il primo film un piccolo riassunto della storia che l’ha portato a quel film. Immagini abbreviate brevi e interessanti, fossero esse opere d’arte o altro. E poi avremmo rivelato che lo stava dicendo al suo bambino, realizzando che sarebbe stato il figlio di Dejah Thoris e Carter. Dopo suo padre, il personaggio di Ciarán Hinds, Tardos Mors, avrebbe detto che era sveglio da troppo tempo, mostrando un momento in cui il bambino viene messo a letto. Poi si sarebbe rivelato essere Matai Shang [Mark Strong] in modalità mutaforma, che stava per rapire il bambino, dissolvenza, titoli di testa. L’immagine successiva dopo i titoli di testa sarebbe stata Carter sdraiato nel suo abito funebre nel mezzo del deserto, che sembrava un cadavere pronto per svegliarsi. Si sarebbe tolto l’abito da funerale come se niente fosse, e avrebbre preso a camminare arrivando ad un momento ispirato da Lawrence d’Arabia, con Thark su una thoat in arrivo da lontano, all’orizzonte.”

Nella descrizione viene poi citato il Kantos Kan, di James Purefoy, che avrebbe ragguagliato il protagonista di alcuni cambiamenti che gli avrebbero fatto capire che era passato del tempo fra il prologo e l’inizio del film. Gods of Mars sarebbe cominciato quindi con il figlio di Carter e Dejah scomparso, e convinto che i Thern abbiano preso il loro bambino, sarebbe partita la ricerca.

E dopo, nello stile Beneath the Planet of the Apes, tutto si sarebbe svolto sotto il terreno marziano, per far capire chi è che controllava tutto. Avremmo introdotto un’intera razza che viveva sottoterra, altamente tecnologica. In pratica ci sarebbe stata un’ambientazione da terzo mondo in superficie, mentre sottoterra una civiltà avanzata da “primo mondo” senza che nessuno lo sapesse, e questo primo mondo sarebbe stato dietro a tutto il tempo a gestire l’aria, l’acqua, per mantenere il mondo in funzione.

