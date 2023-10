Angelina Jolie e il cast stellare di “Maria”: chi sono le star italiane coinvolte nel biopic su Maria Callas?

Nel magico mondo del cinema, i riflettori si accendono ancora una volta su Angelina Jolie, l’icona del grande schermo, ma questa volta è circondata da un cast stellare. Accanto a lei, troveremo tre eccezionali attori italiani, pronti a portare vita e magia al prossimo grande successo, “Maria”. Ma chi sono? Ve lo sveliamo subito

Maria Callas, l’eccelsa voce interpretata con passione da Angelina Jolie

“Maria” è destinato a essere molto più di un semplice film; è un viaggio attraverso “la tumultuosa, splendida e tragica storia della vita di una delle più grandi cantanti liriche del mondo“, come ci rivela la sinossi ufficiale. Questa storia straordinaria sarà rivissuta e reimmaginata nei suoi ultimi giorni nella vivace Parigi degli anni settanta. Alla sceneggiatura di questo capolavoro vi sarà lo straordinario Steven Knight, già celebre per aver scritto “Spencer” e per la serie televisiva “Peaky Blinders“.

Nel cuore di questo emozionante progetto cinematografico, c’è però una figura leggendaria che Angelina Jolie si appresta a interpretare con straordinaria passione e dedizione: Maria Callas. Ma chi è questa iconica cantante lirica, la cui storia sarà portata in vita sul grande schermo? Maria Callas è stata una delle voci più celebri e ammirate del mondo dell’opera, conosciuta per la sua straordinaria abilità vocale e la sua presenza magnetica sul palcoscenico. La sua storia travagliata e affascinante è destinata a incantare il pubblico di tutto il mondo, grazie all’interpretazione appassionata di Angelina Jolie.

Da sinistra: Valeria Golino, Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher

Valeria Golino svela il suo ruolo affettuoso accanto ad Angelina Jolie

In una recente intervista con l’ANSA, Valeria Golino ha condiviso alcuni dettagli emozionanti sul suo coinvolgimento in “Maria”. In questo film straordinario, Golino prenderà le vesti della sorella di Angelina Jolie, che interpreta il ruolo centrale di Maria Callas nei suoi ultimi giorni a Parigi negli anni ’70. La produzione di questo entusiasmante progetto inizierà il 15 ottobre, e le riprese si svolgeranno tra Budapest, Parigi, Atene e, forse, qualche location in Italia. Oltre a Angelina Jolie e Valeria Golino, il cast di talento include anche Alba Rohrwacher e Pierfrancesco Favino. Valeria Golino ha accettato questo ruolo con entusiasmo, elogiando il regista Pablo Larraìn per la sua grande statura e audacia creativa, ricordando quanto le sia piaciuto il suo lavoro su “Jackie”.

Maria: le ultime news su cast e produzione

Il cast di “Maria” continua a crescere, e l’ultima aggiunta è Kodi Smit-McPhee. Questo giovane talento si unirà a un ensemble di attori eccezionali, tra cui Angelina Jolie, Valeria Golino, Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher, per portare questa storia avvincente sul grande schermo. Il regista Pablo Larraìn ha riunito una squadra di straordinari talenti, pronti a dare vita a un’epica cinematografica.

Chi sono le menti creative che stanno dando vita a “Maria”? Il film è prodotto da un team di professionisti di spicco nel mondo del cinema. Juan de Dios Larraín rappresenterà Fabula Pictures, mentre Lorenzo Mieli sarà al timone di The Apartment Pictures, parte di Fremantle. Insieme a loro, c’è Jonas Dornback di Komlizen. Questa squadra di produttori di talento è pronta a portare sul grande schermo una storia indimenticabile che catturerà il cuore e l’anima del pubblico di tutto il mondo, nota dopo nota!