Angelina Jolie rompe il silenzio: svelato il suo allontanamento dalle luci di Hollywood!

L’eco del nome Angelina Jolie ha risuonato nelle nostre menti come una costellazione luminosa di stelle di Hollywood, ma negli ultimi anni, la diva ha scelto un cammino meno battuto, sfuggendo al bagliore delle luci dei riflettori.

Nel decennio passato, Jolie è stata la Maleficent incantatrice nel grande successo Disney del 2014. Ha poi osato dirigere e recitare accanto all’ex marito in un film dal destino incerto, “By the Sea,” nel 2015. Tuttavia, la sua presenza sul grande schermo si è via via affievolita, con rare apparizioni. L’abbiamo rivista nei panni della regina delle tenebre nel sequel di “Maleficent” del 2019 e nel 2021 nel thriller “Quelli che mi vogliono morto“. Infine, ha sfoggiato il suo talento in un mondo completamente diverso, prendendo parte al multiverso Marvel in “Eternals” nel 2021 e al magico universo di “Alice e Peter” nel 2020.

In un’intervista esclusiva con Vogue, Angelina Jolie ha gettato luce sul suo allontanamento dal mondo di Hollywood, confessando che questo declino nella sua carriera è iniziato circa sette anni fa. Ha preso incarichi che non richiedevano lunghe riprese, in quanto il suo stato psicofisico non era certo al top.

L’intervista toccante di Angelina Jolie

In un commovente colloquio con Vogue, Angelina Jolie ha approfondito il motivo del suo ritiro temporaneo dalle scene. Questa icona di Hollywood ha iniziato a lavorare meno nell’industria cinematografica circa sette anni fa, ma le ragioni erano più profonde di quanto potessimo immaginare.

Sebbene l’attrice non abbia menzionato direttamente il difficile divorzio da Brad Pitt, sembra che il suo declino professionale coincida con quel tormentato periodo.

Brad Pitt e Angelina Jolie

In modo sorprendente, Angelina Jolie ha trovato conforto e terapia nel mondo della moda, lanciando la sua linea di moda sostenibile, Atelier Jolie. Una nuova avventura creativa che l’ha aiutata a ritrovare la sua passione e a riscoprire se stessa.

La travolgente storia d’amore tra Angelina e Brad Pitt

La relazione tra Angelina Jolie e Brad Pitt è stata un’epica saga che ha catturato l’immaginazione di tutti. La loro storia d’amore ha attraversato un viaggio incredibile, iniziando come una favola da sogno e terminando in un dramma da Oscar.

Tutto è iniziato con uno sguardo elettrizzante sul set di “Mr. & Mrs. Smith” nel 2005. L’alchimia tra i due attori è stata palpabile, anche se entrambi erano coinvolti in relazioni diverse. Una scintilla è scoccata e il resto è storia.

Angelina e Brad hanno fatto coppia fissa, creando una famiglia allargata con sei figli adottivi e biologici. Erano considerati una delle coppie più affascinanti di Hollywood e hanno ispirato fan in tutto il mondo. Tuttavia, nel 2016, questa fiaba si è spezzata quando hanno annunciato la loro separazione.

Da allora, la loro relazione è stata un susseguirsi di battaglie legali, custodia dei figli e riflessioni sulla loro storia passata. Un capitolo che rimarrà indelebile nella storia di Hollywood.