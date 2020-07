Angelo Maggi e Martina Felli doppiano la sequenza onirica fra Tony e Morgan Stark

Come sapete, nell’autunno di due anni fa, vi segnalammo l’ingresso nel cast di Avengers: Endgame della star di 13 Reasons Why, Katherine Langford, anche se purtroppo non è comparsa nel film.

Abbiamo scoperto successivamente che l’attrice era stata scelta per interpretare Morgan Stark in una scena molto particolare che alla fine non ha trovato il suo posto nel taglio finale di Endgame, una sequenza onirica temporalmente settata dopo lo schiocco del guanto dell’infinito creato da Tony Stark ed il suo susseguente sacrificio finale. Nella scena avremmo visto una conversazione fra Tony e sua figlia cresciuta, portata in scena appunto dalla Langford.

Purtroppo, come sapete, la sequenza è stata tagliata perché ritenuta poco comprensibile, incapace di creare una buona reazione emotiva (?!) ma i fan hanno potuto comunque vederla grazie alla piattaforma di streaming Disney +, dove l’hanno potuta trovare fra i contenuti speciali dedicati al film.

La sequenza ovviamente non è mai stata doppiata in italiano ma grazie al lavoro e alla collaborazione de “Gli Acchiappafilm“, Angelo Maggi e Martina Felli, rispettivamente i doppiatori di Robert Downey Jr. nei film dei Marvel Studios e di Katherine Langford nella serie Netflix, hanno colto l’occasione della collaborazione per prestare le loro voci alla scena, per permetterci di fruirla anche nella nostra lingua madre.

Quindi bando alle ciancie e andiamo con l’emozionante visione:

