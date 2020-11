Animali Fantastici 3: Dan Fogler si sbottona circa il licenziamento di Johnny Depp

Attraverso una serie di post su Twitter che racchiudono delle dichiarazioni, Dan Fogler ha commentato il licenziamento di Johnny Depp da Animali Fantastici 3 schierandosi apertamente con il collega.

Qui sotto potete leggere la lunga dichiarazione:

“Prima di tutto non ci sono parole per descrivere certe emozioni in momenti come questo. Tutto è sotto esame e spesso manipolato e strumentalizzato per dire qualcosa di diverso. È strano, ma ho appreso della dipartita di Johny Depp da Animali Fantastici 3 su Twitter, proprio come tutti gli altri. In un primo momento ero sconvolto. Johnny è lucente, brillante, rock & roll e si è ritrovato su un campo minato. Se sei nella sua orbita a volte le cose possono diventare problematiche. Con me è stato assolutamente adorabile, e ricorderò per sempre i momenti condivisi con lui. Spero che l’esperienza non gli lasci l’amaro in bocca e che magari in futuro, quando il tutto si sarà calmato e sarà fatta giustizia, potremo lavorare di nuovo insieme. Naturalmente ho ancora bisogno di riflettere su Johnny, dopo aver discusso con diversi produttori e con il cast ho ancora troppe domande.

Tutto quello che posso dire è: È COMPLICATO. Solo loro due sanno la verità. TUTTAVIA mi è stato chiesto continuamente di rilasciare una dichiarazione e credo che i fan meritino trasparenza. Io condanno assolutamente la violenza fisica. Specialmente verso le donne e i bambini. Studio arti marziali e mi sono ritrovato in situazioni burrascose, ma non ho mai dovuto usarle dopo il liceo. Tocchiamo ferro. C’è sempre un altro modo. La violenza è l’ultima risorsa ed è solo per difesa. Ehi, anche io ho dovuto vivere dei rapporti tossici feroci, manipolatori, e grazie a Dio me li sono lasciati alle spalle da 20 anni. I miei gusti sono maturati, mi sono reso conto dei rapporti travagliati fin da subito e ho imparato a evitarli. In nessun caso c’è mai stata violenza. Solo un cuore infranto.

Spero che Johnny trovi pace, giustizia e tempo per guarire. Per riflettere sulle sue scelte. Per diventare migliore. E spero che la Warner Bros. consideri tutte le prove proposte da entrambe le parti coinvolte e che prenda una posizione sui licenziamenti.

Per essere solidale, so che c’è una petizione in giro. Trovo che mia figlia di 8 anni abbia spesso una saggezza simile a quella di Buddha in questi tempi confusi. Mi ha chiesto: ‘Perché Grindelwald se ne va?’. Glielo abbiamo spiegato nel miglior modo possibile in una versione adatta ai bambini. Ha assorbito tutte le informazione e ha risposto prontamente: ‘Già… quella roba dovrebbe essere privata’, e indubbiamente è così.

Amo tutti voi fan appassionati in ogni caso. E lo spettacolo deve andare avanti. Avremo molto tempo per far guarire le nostre ferite fino al 2022. E faremo il possibile per darvi il miglior film possibile. Le persone ai piani alti vogliono il meglio per il franchise.

Chissà, magari questa sarà l’occasione per altri grandi attori di poter interpretare Grindy! Abbiamo già avuto Colin e Johnny… un po’ come Joker! Joaquin è disponibile? Questa è arte. Ci troviamo in un ambiente confusionario e caotico e dobbiamo trasformare in oro. Magari un giorno si realizzerà il mio sogno di lavorare di nuovo con Johnny. Fino a quel momento trasformeremo i limoni in limonata. E non dimenticate che Johnny è stato pagato per aver girato una sola scena. Con quello si fa tanta limonata.

Perciò VI PREGO. Concentriamo le nostre forze su, non so… salvare il mondo, magari?

Un abbraccio e… WOAH! HO appena saputo di Mads. Scelta GENIALE! Le cose si muovono così in fretta in situazioni precarie come questa. Sono così triste di non poter lavorare con Johnny, ma così emozionato di lavorare di nuovo con Mads. Come ho detto… è complicato.”