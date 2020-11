Animali Fantastici 3: Mads Mikkelsen nega il suo coinvolgimento come nuovo Grindelwald

Il licenziamento di Johnny Depp da Animali Fantastici ha colto tutti di sorpresa come un fulmine a ciel sereno, soprattutto considerando quanto l’attore fosse meraviglioso nella parte del personaggio di Gellert Grindelwald in Animali Fantastici: i crimini di Grindelwald. L’attore, però, ha perso la causa legale contro il The Sun e la Warner si è trovata nella posizione di doverlo licenziare per motivi a noi ignoti. A quel punto tutti noi ci siamo chiesti: chi interpreterà ora il personaggio?

Poco dopo il licenziamento dell’attore si è parlato del possibile ingresso di Mads Mikkelsen come sostituto, e potrebbe essere un eccellente rimpiazzo considerando la bravura dell’attore e il fascino etereo che è in grado di conferire ai suoi personaggi. Sarebbe un Grindelwald diverso da quello di Depp senz’ombra di dubbio, ma sicuramente affascinante e inquietante. Peccato che l’attore non sembra esser stato minimamente contattato dalla Warner per prendere le redini del personaggio.

A breve arriverà il prossimo film in cui ha lavorato Mikkelsen, Chaos Walking, e per la sua promozione durante una recente intervista ha smentito i vari rumor che sono spuntati in rete subito dopo il licenziamento di Depp:

Oh, sì allo stato attuale si basa tutto su dei rumour. Ne so quanto voi, l’ho letta sui giornali e sto ancora aspettando la telefonata.

Vedremo se si tratta di una dichiarazione volta a depistare i più curiosi o della semplice e pura verità.

Fonte: IGN

Animali Fantastici 3 (titolo non ufficiale) uscirà nelle sale statunitensi a luglio 2022, con regia di David Yates, su una sceneggiatura di J.K. Rowling e Steve Kloves, e con David Heyman, Steve Kloves, Tim Lewis e J.K. Rowling come produttori.

La fotografia è a cura di George Richmond, con montaggio di Mark Day e colonna sonora di James Newton Howard.

Nel cast Eddie Redmayne (Newt Scamander), Katherine Waterston (Tina Goldstein), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Ezra Miller (Credence), Dan Fogler (Jacob Kowalski) e Jude Law (Albus Silente).

