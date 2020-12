Animali Fantastici 3: Mads Mikkelsen si è aperto sul sostituire Johnny Depp per il ruolo di Grindelwald

Mads Mikkelsen si è finalmente aperto sul momento “scioccante” in cui ha ricevuto la chiamata per sostituire Johnny Depp in Animali fantastici 3.

L’attore danese è stato scelto il mese scorso per interpretare il mago oscuro Gellert Grindlewald dopo che la Warner Bros. ha chiesto a Depp di dimettersi dalla serie di prequel di Harry Potter. La scossa è arrivata dopo che Depp ha perso la sua causa per diffamazione contro una pubblicazione britannica che sosteneva fosse un “picchiatore di mogli”.

Durante una discussione sul nuovo film di Mikkelsen, Another Round, EW ha chiesto all’attore di Rogue One e Hannibal come la sua interpretazione del personaggio malvagio sarà diversa da quella di Depp.

“Beh, sarò io, quindi questa è una differenza,” ha scherzato Mikkelsen, poi si è fatto serio. “No, questa è la parte difficile. Ci stiamo ancora lavorando. Deve esserci un ponte tra quello che ha fatto Johnny e quello che farò. E allo stesso tempo, devo anche farlo mio. Ma dobbiamo anche trovare alcuni collegamenti [alla versione precedente del personaggio] e alcuni ponti in modo che non si stacchi completamente da ciò che ha già magistralmente ottenuto.”

Gli è stato chiesto anche della sua reazione all’ottenimento del ruolo, che è avvenuto in circostanze così drammatiche.

“Dal punto di vista del lavoro, è ovviamente super interessante”, ha risposto Mikkelsen. “È anche scioccante che sia arrivato dopo quello che è successo, semplicemente molto triste. Auguro il meglio a entrambi. Queste sono circostanze tristi. Spero che entrambi tornino in sella molto presto.”

