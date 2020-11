Animali Fantastici 3: Mads Mikkelsen sostituisce Johnny Depp come Grindelwald

La notizia dopo che Depp è stato costretto a lasciare il prequel di Harry Potter è stata seguita dal possibile casting di Mads Mikkelsen. La Warner Bros. ha dovuto muoversi rapidamente dato che il terzo film della serie è già in produzione nel Regno Unito

Alcuni fan hanno spinto lo studio ad assumere Colin Farrell, che ha già interpretato Grindelwald – anche se sotto mentite spoglie – nel primo film del franchise, Animali fantastici e dove trovarli del 2016. Ma Farrell sta attualmente girando un altro titolo per la Warner Bros.

Lo studio ha chiesto a Depp di dimettersi dal film dopo che l’attore ha perso la sua causa per diffamazione contro una pubblicazione britannica che sosteneva di essere stato violento nei confronti della sua ex moglie, l’attrice Amber Heard. Secondo The Hollywood Reporter, Depp avrebbe girato solo una singola scena per il film fino ad ora, ma lo studio doveva ancora pagare il suo stipendio a otto cifre come parte del contratto “paga o recita” con l’attore.

I suggerimenti di Depp hanno aiutato fisicamente a progettare la sua versione di Grindelwald: uno spettro pallido e mortale con capelli appuntiti, biondo platino, baffi modesti e uno strano “occhio spaventoso”. Non è chiaro quanto di questo, se del caso, verrà trasferito alla nuova iterazione del personaggio.

La data di uscita del film era precedentemente fissata per il prossimo anno, ma con le recenti notizie di rifusione, il film è stato posticipato al 15 luglio 2022.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...