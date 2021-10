Animali Fantastici: I Segreti di Silente, dal CineEurope alcuni dettagli circa il nuovo film della saga

Al suo panel di presentazione al CineEurope (via Deadline), la Warner Bros ha rilasciare ha proiettato alcuni dietro le quinte di Animali Fantastici: I Segreti di Silente, che hanno fornito alcuni dettagli circa il film.

Il nuovo film della saga di di Animali Fantastici diretto da David Yates è previsto per l’aprile del prossimo anno, e le scene dei BTS mostrate in Spagna includevano una rapida occhiata a Mads Mikkelsen nei panni di Gellert Grindelwald.

Stando alle informazioni trapelate, la storia riprende negli anni ’30, poco dopo gli eventi del film precedente e si svolgerà in luoghi remoti come il Bhutan, la Germania, gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Cina. Sono state evocate nuove creature, vecchi preferiti, più magia e persino una sbirciatina a Hogwarts.

Il terzo capitolo del fantastico franchise era inizialmente previsto per il 15 luglio del prossimo anno, ma lo studio ha optato di anticipare la sua prima di tre mesi.

Ecco il resoconto ufficiale: “Il professor Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald si sta muovendo per prendere il controllo del mondo magico. Incapace di fermarlo da solo, incarica il magizoologo Newt Scamander di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso fornaio Babbano in una pericolosa missione, dove incontrano bestie vecchie e nuove e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Ma con la posta in gioco così alta, per quanto tempo Silente potrà restare in disparte?”.

Il veterano di Harry Potter, David Yates, sta tornando per dirigere il terzo film. La saga prequel, ambientata decenni prima delle avventure di Harry, Ron e Hermione, è incentrata sul magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne), che diventa un confidente di un giovane Albus Silente, interpretato da Jude Law.

Il terzo film di Animali fantastici ha fatto notizia lo scorso novembre quando Johnny Depp è stato licenziato dalla serie, in cui interpretava il mago oscuro Gellert Grindelwald, dopo che la Warner Bros. gli aveva chiesto di dimettersi. La partenza di Depp è arrivata poco dopo la notizia che aveva perso la causa per diffamazione contro il The Sun, un tabloid britannico che ha pubblicato un articolo nel 2018 in cui lo additava come un “picchiatore di mogli”.

L’attore Mads Mikkelsen sostituirà Depp nei panni di Grindelwald. Il cast comprende anche Katherine Waterston, Alison Sudol, Ezra Miller, Dan Fogler e Jessica Williams.

Mi piace: Mi piace Caricamento...