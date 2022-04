Animali fantastici – I segreti di Silente: ecco il trailer finale del terzo capitolo della saga

Warner a sorpresa ha rilasciato un nuovo trailer di Animali fantastici – I segreti di Silente, per alimentare l’aspettative dei fan e stemperare un po’ l’attesa, dopo la sequela di reazioni abbastanza positive a primo avviso al film, poi mescolatesi a reazioni miste che hanno portato il film ad una percentuale di gradimento medio alta in alcuni siti, e appena sufficiente in altri.

Il film in uscita dal regista David Yates è il terzo capitolo della saga spin-off di Harry Potter, Animali fantastici e dove trovarli, cominciata nel 2016. Dopo aver subito alcuni ritardi nella produzione legati alla pandemia, Animali fantastici: I segreti di Silente è entrato in programma nelle sale americane questo mese, il 13 aprile.

Ambientato anni dopo Animali fantastici: I crimini di Grindelwald del 2018, il film in uscita vede il protagonista interpretato da Redmayne, Newt Scamander, e i suoi amici lavorare insieme ad Albus Silente (Jude Law) per impedire a Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) di entrare in guerra con il mondo babbano. Questo nuovo capitolo promette di approfondire la relazione passata di Silente con Grindelwald, che li ha portati a stringere un patto di sangue che impedisce loro di duellare, cosa che il primo crede di poter annullare.

Il primo trailer di Animali fantastici 3 ha anticipato molti conflitti magici tra le due fazioni, promettendo un film particolarmente ricco d’azione, similmente ai vari sequel dei film di Harry Potter, ma con un tono più adulto e probabilmente anche qualche metafora politica o animalista, come nel precedente capitolo.

Potete vedere il nuovo trailer qui sotto:

Animali fantastici – I segreti di Silente della Warner Bros. Pictures è la nuova avventura del Wizarding World® creato da J.K. Rowling.

Il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?

Il film presenta un cast guidato dal premio Oscar® Eddie Redmayne (“La teoria del tutto”), il due volte candidato all’Oscar® Jude Law (“Ritorno a Cold Mountain”, “Il talento di Mr. Ripley”), con Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterston e Mads Mikkelsen.

David Yates ha diretto Animali fantastici – I segreti di Silente, un film scritto da J.K. Rowling e Steve Kloves, basato su una sceneggiatura di J.K. Rowling. I produttori del film sono David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves, Lionel Wigram e Tim Lewis, mentre Neil Blair, Danny Cohen, Josh Berger, Courtenay Valenti e Michael Sharp sono i produttori esecutivi.

Il team creativo che ha lavorato dietro le quinte include il direttore della fotografia George Richmond (“Rocketman”, “Kingsman: Il cerchio d’oro”), lo scenografo vincitore di tre Oscar® Stuart Craig (“Il paziente inglese”, “Le relazioni pericolose”, “Gandhi”, i film di “Harry Potter” e “Animali fantastici”) e lo scenografo Neil Lamont (“Solo: A Star Wars Story”, “Rogue One: A Star Wars Story”), la costumista vincitrice di quattro Oscar® Colleen Atwood (“Chicago”, “Memorie di una geisha”, “Alice in Wonderland”, “Animali fantastici e dove trovarli”) e il montatore che da tempo collabora con Yates, Mark Day (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, gli ultimi quattro film di “Harry Potter”). La musica è del nove volte candidato all’Oscar® James Newton Howard (“Notizie dal mondo”, “Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Defiance – I giorni del coraggio”, “Michael Clayton”, i film di “Hunger Games”).

La Warner Bros. Pictures presenta una produzione Heyday Films, un film di David Yates, Animali fantastici – I segreti di Silente. Il film sarà distribuito in tutto il mondo anche in IMAX dalla Warner Bros. Pictures, e l’uscita nelle sale italiane è prevista per il 13 Aprile 2022.

