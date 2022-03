Animali fantastici: I segreti di Silente, le prime reazioni stanno ampiamente elogiando il film

Le prime reazioni della critica di Animali fantastici: I segreti di Silente stanno ampiamente elogiando il film per aver salvato il franchise dall’orlo della distruzione.

Il franchise, che è una serie prequel ambientata nel magico mondo di Harry Potter, segue il magizoologo Newt Scamander e le sue avventure con varie creature magiche. Il primo film, Animali fantastici e dove trovarli del 2016, è stato visto con scetticismo dai fan di Harry Potter, anche se alla fine è stato ben accolto. Ciò è stato in gran parte dovuto a nuovi interessanti personaggi, tra cui Scamander di Eddie Redmayne, Tina di Katherine Waterston, Queenie di Alison Sudol e in particolare il Jacob Kowalski di Dan Fogler.

Tuttavia, il sequel del 2018, Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, nonostante abbia triplicato il budget al botteghino, ha inasprito il pubblico per un colpo di scena, che però ogni persona con un minimo d’intelletto ha capito essere una trappola, conoscendo il personaggio di Grindelwald e come è stato introdotto nel franchise.

Il film, che presenta una storia in realtà lineare e ben congeniata, ha introdotto un elemento fan-service nel ruolo di Nagini che molti non hanno compreso, ma soprattutto ha presentato una rivelazione sulla famiglia Silente che a molti non è andata giù, anche se è apparso palese fin da subito che ci fosse di più dietro alla cosa.

Quando è stato annunciato I Segreti di Silente, che arriverà nelle sale americane il 15 aprile 2022, l’interesse è diminuito considerevolmente dal primo capitolo del franchise. Ciò è stato aggravato dagli odiosi commenti su Twitter dell’autrice di Harry Potter e sceneggiatrice di Animali fantastici, JK Rowling, verso le persone trans, il che ha indotto molti fan a rivalutare il loro rapporto con qualsiasi nuovo progetto in cui sarebbe stata coinvolta.

Ieri, vari critici hanno avuto l’opportunità di condividere le loro reazioni senza spoiler a una prima proiezione di Animali fantastici: I segreti di Silente. In generale pare che le reazioni siano piuttosto positive rispetto a I Crimini di Grindelwald, anche se il margine con cui pensano che sia certamente varia. Sottolineano anche che il film introduce molta più mitologia di Harry Potter, a volte sembra meno un film di Animali fantastici e più un film di Harry Potter.

#FantasticBeastsTheSecretsOfDumbledore is an improvement on the sequel, even if it only fleetingly recaptures the magic. Mads Mikkelsen is a huge upgrade, but the MVP is Jessica Williams's Lally. It's just overstuffed and unsure if it's a Beasts film or a Harry Potter film. pic.twitter.com/65HeyIgeXb — Ian Sandwell (@ian_sandwell) March 29, 2022

#SecretsOfDumbledore is a magical menagerie of homages to the Potter films, boasting a new slate of wondrous creatures and mythos.@FantasticBeasts 3 rectifies fans' biggest qualms with FB2, offering answers, groundbreaking moments, & epic battles in this love letter to misfits. pic.twitter.com/VlZlQDgCj5 — Xandra Harbet (@XandraHarbet) March 29, 2022

The #SecretsOfDumbledore is an exciting and enjoyable Wizarding World adventure. Thankfully, leagues above the previous, it’s probably the best Fantastic Beasts so far. Great character work, fun adventure, and amazing duels. Fans should really enjoy this one! pic.twitter.com/M56qR8L0KC — Dave Lee (@daveleedwnundr) March 29, 2022

Jude Law brings incredible depth to this iconic character, Mads Mikkelsen delivers a legitimatley terrifying Grindelwald (the best interpretation so far), and Jessica Williams steals every scene she’s in (her introduction is INCREDIBLE). pic.twitter.com/i7WDtDvjNt — Dave Lee (@daveleedwnundr) March 29, 2022

Steve Kloves miraculously salvages a sinking ship w/#FantasticBeasts3 but it doesn’t fully fix the larger issues w/the series. Still, by far the best of the 3. The series feels FUN again. The layers of ##Dumbledore are peeled back & explored in interesting ways. Had a good time! pic.twitter.com/ZAvIfNHzEE — Griffin Schiller (@griffschiller) March 29, 2022

#SecretsOfDumbledore is a big bounce back for the #FantasticBeasts series for me! Back to enjoying the group dynamic & caring about the main mission. A lil thin here & there but a FAR more engaging ride than the last. Dan Fogler continues to be a favorite … and the Niffler. pic.twitter.com/QBkyMOq4UT — Perri Nemiroff (@PNemiroff) March 29, 2022

Animali fantastici – I segreti di Silente della Warner Bros. Pictures è la nuova avventura del Wizarding World® creato da J.K. Rowling.

Il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?

l film presenta un cast guidato dal premio Oscar® Eddie Redmayne (“La teoria del tutto”), il due volte candidato all’Oscar® Jude Law (“Ritorno a Cold Mountain”, “Il talento di Mr. Ripley”), con Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterston e Mads Mikkelsen. David Yates ha diretto Animali fantastici – I segreti di Silente, un film scritto da J.K. Rowling e Steve Kloves, basato su una sceneggiatura di J.K. Rowling. I produttori del film sono David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves, Lionel Wigram e Tim Lewis, mentre Neil Blair, Danny Cohen, Josh Berger, Courtenay Valenti e Michael Sharp sono i produttori esecutivi. Il team creativo che ha lavorato dietro le quinte include il direttore della fotografia George Richmond (“Rocketman”, “Kingsman: Il cerchio d’oro”), lo scenografo vincitore di tre Oscar® Stuart Craig (“Il paziente inglese”, “Le relazioni pericolose”, “Gandhi”, i film di “Harry Potter” e “Animali fantastici”) e lo scenografo Neil Lamont (“Solo: A Star Wars Story”, “Rogue One: A Star Wars Story”), la costumista vincitrice di quattro Oscar® Colleen Atwood (“Chicago”, “Memorie di una geisha”, “Alice in Wonderland”, “Animali fantastici e dove trovarli”) e il montatore che da tempo collabora con Yates, Mark Day (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, gli ultimi quattro film di “Harry Potter”). La musica è del nove volte candidato all’Oscar® James Newton Howard (“Notizie dal mondo”, “Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Defiance – I giorni del coraggio”, “Michael Clayton”, i film di “Hunger Games”). La Warner Bros. Pictures presenta una produzione Heyday Films, un film di David Yates, Animali fantastici – I segreti di Silente. Il film sarà distribuito in tutto il mondo anche in IMAX dalla Warner Bros. Pictures, e l’uscita nelle sale italiane è prevista per il 13 Aprile 2022

