Animali Fantastici: I Segreti di Silente, Warner rivela la data d’uscita del primo trailer!

Il nuovo trailer di Animali Fantastici: I Segreti di Silente uscirà ufficialmente questo lunedì.

Il film è l’ultimo capitolo dell’adattamento cinematografico del mondo magico di Harry Potter, iniziato quando il primo dei sette romanzi di Harry Potter è stato pubblicato nel 1997. La saga magica segue un ragazzo che scopre di possedere poteri magici e viene portato via per studiare a Hogwarts, una scuola per maghi e streghe.

Oggi sul proprio Twitter ufficiale, Warner Bros. ha confermato la data di uscita del trailer di Animali fantastici: I Segreti di Silente. Lo studio ha annunciato che sarebbe arrivato lunedì 13 dicembre 2021. Sfortunatamente, WB non ha specificato a che ora sarebbe uscito il trailer, ma i fan possono almeno stare attenti.

#SecretsOfDumbledore Use these hashtags on Twitter and watch the new trailer Monday, December 13 at 10am ET. See Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore in theaters April 15, 2022. pic.twitter.com/5WcWaQz1nG

— Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) December 10, 2021