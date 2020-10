Animaniacs: un animato Steven Spielberg presenta il revival sviluppato per Hulu

Un primo sguardo al riavvio di prossimo arrivo di Animaniacs prodotto da Steven Spielberg per Hulu è arrivato.

La clip teaser è stata rivelata durante il panel al New York Comic-Con con il cast di Animaniacs, che ha presentato uno Spielberg animato che ha introdotto Yakko, Wakko e Dot nel mondo di Jurassic Park. La clip inizia con le versioni animate di Alan Grant ed Ellie Sattler di Jurassic Park che si imbattono nei fratelli e nella sorella Warner durante una spedizione.

“Alan, questa specie di cartoni animati si è estinta dal 1998. Voglio dire, questi non sono stati visti in TV dall’epoca d’oro dell’animazione!”, dice Sattler, mentre Grant gira manualmente la testa per rivelare gli Animaniacs in tutta la loro stravagante gloria.

Uno Spielberg animato appare quindi per confermare la notizia, dicendo a Sattler e Grant perplessi di aver rianimato il trio, così come Pinky and the Brain. Un vivace portavoce di Hulu sembra addirittura affermare chiaramente: “Faremo una fortuna con questo spettacolo”. Quando gli Animaniacs rimbalzano via verso il tramonto, Sattler chiede a Spielberg: “Dove stanno andando?” e il regista risponde: “A casa. Benvenuto in Animaniacs”.

Spielberg è il produttore esecutivo della serie, insieme a Wellesley Wild e Sam Register, presidente della Warner Bros. Animation e Blue Ribbon Content. Amblin Television sta producendo con la Warner Bros., e anche i co-presidenti di Amblin Darryl Frank e Justin Falvey sono produttori esecutivi. Gabe Swarr è co-produttore esecutivo.

Animaniacs sarà presentato in anteprima su Hulu il 20 novembre con una stagione di 13 episodi. Hulu ha dato al revival un ordine in serie da due stagioni e la seconda stagione dovrebbe essere presentata in anteprima nel 2021.

Qui sotto potete vedere l’anticipazione:

