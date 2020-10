Animorphs: i creatori prendono le distanze dall’adattamento per via di divergenze creative

Il film Animorphs ha perso i creatori originali della serie. Il co-creatore di Animorphs Michael Grant, che ha co-scritto i romanzi di fantascienza con sua moglie Katherine Applegate (scrivendo insieme sotto il nome di KA Applegate), ha rivelato che si stanno separando dall’adattamento cinematografico in arrivo per divergenze creative.

Il co-creatore di Animorphs, Michael Grant, ha condiviso che lui e Applegate si sono distanziati dall’adattamento cinematografico della loro acclamata serie di fantascienza per bambini, che sarà adattato dal produttore Erik Feig e dal suo banner di produzione Picturestart.

“Con grande tristezza, abbiamo deciso di non partecipare ulteriormente allo sforzo”, ha twittato Grant martedì, annunciando la sua decisione di tagliare i legami con il film. “Potremmo pubblicare una spiegazione completa su Reddit in seguito, ma per ora andiamo con le ‘divergenze creative’.”

Qui sotto il tweet:

#ANIMORPHSmovie update: With great sadness we have decided not to participate further in the @picturestart effort. We may post a full explanation on Reddit later, but for now let's go with 'creative differences.' If you want the general idea see: https://t.co/GdBdtswA5h — Michael Grant REGISTER and VOTE! (@MichaelGrantBks) October 27, 2020

Grant ha diretto i suoi follower del post dell’autore Rick Riordan in cui ha rivelato la sua esperienza con i film di Percy Jackson, adattamenti che hanno macellato la visione originale di Riordan. L’implicazione che Grant sta facendo è abbastanza chiara: lui e Applegate non potevano essere d’accordo sulla direzione creativa con Picturestart, al punto che il film Animorphs sarà probabilmente irriconoscibile rispetto ai libri.

Ma in un tweet Grant ha chiarito che Picture Start “non sta facendo nulla di nefasto“.

“Le decisioni in cui speravamo di essere coinvolti sono state prese senza di noi – come è nei loro diritti”, ha detto Grant. “Ma abbiamo una politica: non rivendichiamo né accettiamo crediti per cose che non abbiamo effettivamente fatto”.

Grant ha aggiunto che desiderava il meglio per il film, ma poiché Picture Start non ha lasciato abbastanza spazio per il feedback dei creatori, ha ritenuto che fosse meglio allontanarsi dal progetto nel complesso.

Since we weren't actually doing or contributing anything, we bailed. The alternative was pretending to you people that we were beavering away being brilliant. Well…no. That would be silly. We wish @picturestart the best. We hope they make a great movie. — Michael Grant REGISTER and VOTE! (@MichaelGrantBks) October 28, 2020

Animorphs è una serie di libri per ragazzi della scrittrice statunitense K.A. Applegate.

La collana è composta da 54 libri (più varie storie addizionali), pubblicati negli Stati Uniti da Scholastic e in traduzione italiana da Arnoldo Mondadori Editore.

Protagonisti della serie sono cinque ragazzi (Jake, Rachel, Cassie, Tobias e Marco) che fortuitamente scoprono che la Terra sta subendo una silenziosa invasione aliena da parte degli Yeerk, una razza di esseri simili a lumaconi che hanno la capacità di avvolgersi intorno al cervello delle altre razze per assumere il controllo del loro corpo, trasformandole in creature chiamate Controller. I cinque vengono avvertiti del pericolo da un altro alieno, un Andalita, che dona loro una portentosa tecnologia che consente ai ragazzi di trasformarsi in qualunque animale tocchino. Il potere ha un’importante limitazione: se non si inverte la metamorfosi entro due ore essa diventerà permanente.

I cinque protagonisti, a cui si aggiungerà anche Ax, fratello dell’Andalita che ha donato loro il potere della metamorfosi, decidono di nominare se stessi “Animorph”. Gli Animorph combattono gli Yeerk in incognito, senza mai rivelare il loro vero aspetto umano ai loro nemici che, per contro, si convincono di avere a che fare con banditi Andaliti, essendo questi ultimi ufficialmente l’unica specie in possesso del potere della metamorfosi.

