Animorphs: Picturestart ha messo in sviluppo un adattamento cinematografico

Tutto ciò che è vecchio è nuovo di nuovo in questi giorni, e un altro franchise degli anni ’90, Animorphs, sta per essere restaurato per una nuova generazione, per gentile concessione di Scholastic e Picturestart.

L’amata serie per bambini dell’autore KA Applegate che segue cinque adolescenti che possono trasformarsi in qualsiasi animale che tocchino. A quanto pare è ora in fase di sviluppo un progetto per il grande schermo. L’adattamento cinematografico sarà prodotto da Iole Lucchese di Scholastic Entertainment e Caitlin Friedman come anche da Picturestart. Royce Reeves Darby di Friedman e Picturestart supervisioneranno la stesura della sceneggiatura.

Animorphs ha già più di 35 milioni di libri in stampa, e mentre c’è stata una serie televisiva basata sui libri negli anni ’90, questa è la prima volta che la serie viene adattata in un film.

“I temi centrali di Animorphs hanno risuonato fortemente nel cuore dei bambini per più di due decenni e il momento è giusto per un film che porti questa accattivante avventura di fantascienza ad un altro livello per il pubblico di oggi”, ha detto Lucchese. “Picturestart ha un’incredibile esperienza circa i successi ed Erik e il suo team sono i partner perfetti per aiutare a portare questa nuova emozionante serie basata sui libri pieni d’avventura sugli schermi.”

Feig ha poi aggiunto:

“Non potremmo essere più entusiasti di lavorare con Scholastic per adattare Animorphs, una serie di libri iconici con una combinazione selvaggiamente unica di elementi eccitanti, spiritosi, stravaganti e radicati che sembrano molto rilevanti per i nostri tempi. Sappiamo che questi libri hanno meritatamente un posto nel cuore di molti fan – noi inclusi – e speriamo di rendere Katherine Applegate e il suo co-autore, Michael Grant, orgogliosi mentre diamo vita a Jake, Marco, Cassie, Rachel e Tobias per una nuova generazione.”

Animorphs è una serie di libri per ragazzi della scrittrice statunitense K.A. Applegate.

La collana è composta da 54 libri (più varie storie addizionali), pubblicati negli Stati Uniti da Scholastic e in traduzione italiana da Arnoldo Mondadori Editore.

Protagonisti della serie sono cinque ragazzi (Jake, Rachel, Cassie, Tobias e Marco) che fortuitamente scoprono che la Terra sta subendo una silenziosa invasione aliena da parte degli Yeerk, una razza di esseri simili a lumaconi che hanno la capacità di avvolgersi intorno al cervello delle altre razze per assumere il controllo del loro corpo, trasformandole in creature chiamate Controller. I cinque vengono avvertiti del pericolo da un altro alieno, un Andalita, che dona loro una portentosa tecnologia che consente ai ragazzi di trasformarsi in qualunque animale tocchino. Il potere ha un’importante limitazione: se non si inverte la metamorfosi entro due ore essa diventerà permanente.

I cinque protagonisti, a cui si aggiungerà anche Ax, fratello dell’Andalita che ha donato loro il potere della metamorfosi, decidono di nominare se stessi “Animorph”. Gli Animorph combattono gli Yeerk in incognito, senza mai rivelare il loro vero aspetto umano ai loro nemici che, per contro, si convincono di avere a che fare con banditi Andaliti, essendo questi ultimi ufficialmente l’unica specie in possesso del potere della metamorfosi.

