Ann Sarnoff si scaglia contro la parte di fandom tossico: “Non tollereremo nulla di tutto ciò”

In una recente intervista con Variety, il CEO di WarnerMedia Ann Sarnoff ha condannato il comportamento di alcuni sostenitori della Snyder Cut sui social media e ha sottolineato che i movimenti virali che spingono Warner Bros. al ricostruire il cosiddetto SnyderVerse, assieme al nuovo hashtag #ReleaseTheAyerCut (riferendosi al taglio originale di David Ayer di Suicide Squad) non daranno un risultato simile alla “Zack Snyder’s Justice League.

Il rilascio della Zack Snyder’s Justice League la scorsa settimana ha risvegliato una parte tremenda del fandom. Non solo i critici ei dirigenti della WarnerMedia non a sostegno del taglio di Snyder sono stati molestati dai fan sui social media, e non solo ultimamente, ma anche i critici a cui non è piaciuta la Snyder Cut sono stati oggetto di bullismo sui social media durante il fine settimana.

“Non tollereremo nulla di tutto ciò”, ha detto Ann Sarnoff a Variety circa il comportamento tossico di alcuni dei sostinitori dello Snyderverse. “Quel comportamento è riprovevole, indipendentemente dal franchise di cui parli o dall’attività di cui parli. È completamente inaccettabile.”

In particolare il boss di WarnerMedia ha parlato proprio di attacchi e offese ricevute dei membri dello staff dirigenti della Warner, ma anche ai critici che non sostengono la campagna #RestoreTheSnyderverse

“Sono molto delusa dai fan che hanno scelto di perseguire quel comportamento negativo per quanto riguarda la DC, per quanto riguarda alcuni dei nostri dirigenti. È semplicemente deludente perché vogliamo che questo sia un posto sicuro in cui stare.”

Mentre i fan ora si mobilitano sui social media per chiedere di più alla Warner Bros., Sarnoff spegne il clamore su ulteriori progetti collegati alla Zack Snyder’s Justice League. Il CEO ha detto che l’uscita di quel film segna “il completamento” della trilogia DC del regista dopo “Man of Steel” e “Batman v Superman”, e che il ripristino dell’universo di Justice League di Snyder non è nei piani nonostante richiesta dei fan.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...