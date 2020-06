Annalisa e Playstation lanciano un concorso per interpretare “Through the Valley” da The Last of Us – Parte 2

Per celebrare il lancio di The Last of Us – Parte 2, disponibile oggi esclusivamente su PlayStation 4, la divisione italiana Sony PlayStation ha lanciato una particolare competizione canora in collaborazione con Annalisa, che ha cantato una delle canzoni della colonna sonora ufficiale per l’occasione.

La nota cantante ha infatti interpretato la canzone “Through the Valley” del cantautore Shawn James sul palco di Ariston. Per partecipare al concorso, valido dal 19 giugno al 15 luglio, tutto ciò che devi fare è registrare una clip o un file audio con la tua versione della canzone dalla colonna sonora di The Last of Us – Parte 2.

Ecco i modi per partecipare:

Registrando un file audio: i partecipanti sono invitati a creare un file audio in cui cantano una parte della loro scelta del brano

Girando un video: gli utenti sono tenuti ad interpretare il brano all’interno di un video musicale della durata massima di un minuto

Una volta creato il file audio o video, tutto ciò che devi fare è visitare il sito Web ufficiale del concorso, compilare il modulo di registrazione e caricare il file seguendo le istruzioni per il metodo di partecipazione scelto. Tra i premi ci sono numerosi gadget a tema The Last of Us – Parte 2 e la riproduzione esclusiva della chitarra di Ellie, che può essere vinta solo da coloro che partecipano registrando una clip.

Tutti coloro che vogliono mettersi alla prova avranno l’opportunità di utilizzare il video creato da Annalisa come fonte di ispirazione.

“Quando, per la prima volta, ho visto il trailer di The Last of Us – Parte 2 in cui Ellie, la protagonista, suona e canta la canzone Through the valley, sono rimasta stupita”, ha detto la cantautrice. “Ho pensato che fosse bello e così ho subito iniziato a immaginare di cantarla, perché ho capito che mi avrebbe dato l’opportunità di esprimermi con la massima libertà.”

